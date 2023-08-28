В Минэнерго планируют ускорить поставки топлива в южные регионы. Тем временем цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Оптовая цена на бензин Аи-95 25 августа поднялась до очередного исторического рекорда. В Минэнерго рассказали о планах оптимизировать поставки топлива в южные регионы России

Стоимость бензина марки Аи-95 25 августа впервые поднялась выше 72 тыс. рублей за тонну, пишет информационное агентство «Нефть и Капитал» со ссылкой на результаты Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Профильное СМИ считает, что автомобилисты ощутят очередной рост цены.

«С учетом того, что топливо, купленное на бирже, окажется на АЗС примерно через месяц, то нынешние ценовые рекорды на бирже отразятся на ценниках на АЗС примерно в конце сентября», — указано в публикации.

В ТАСС 24 августа появилась информацмя о том, что «Минэнерго работает над повышением ритмичности поставок топлива в южные регионы, которые ранее сообщали о нехватке топлива».

«На особый контроль штаба взяты вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС», — приводит агентство сообщение министерства.

Недавно Юга.ру писали, что сложности с поставками топлива в ЮФО Минэнерго объяснило загруженностью железных дорог.

Тем временем в соцсетях жители Краснодарского края и общественные активисты продолжают делиться кадрами с АЗС, на которых видно обновленные цены на топливо.