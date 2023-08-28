В Минэнерго планируют ускорить поставки топлива в южные регионы. Тем временем цена бензина Аи-95 обновила рекорд

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру
    © Фото Евгения Мельченко, Юга.ру

Оптовая цена на бензин Аи-95 25 августа поднялась до очередного исторического рекорда. В Минэнерго рассказали о планах оптимизировать поставки топлива в южные регионы России

Стоимость бензина марки Аи-95 25 августа впервые поднялась выше 72 тыс. рублей за тонну, пишет информационное агентство «Нефть и Капитал» со ссылкой на результаты Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Профильное СМИ считает, что автомобилисты ощутят очередной рост цены.

«С учетом того, что топливо, купленное на бирже, окажется на АЗС примерно через месяц, то нынешние ценовые рекорды на бирже отразятся на ценниках на АЗС примерно в конце сентября», — указано в публикации.

В ТАСС 24 августа появилась информацмя о том, что «Минэнерго работает над повышением ритмичности поставок топлива в южные регионы, которые ранее сообщали о нехватке топлива».

«На особый контроль штаба взяты вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС», — приводит агентство сообщение министерства.

Недавно Юга.ру писали, что сложности с поставками топлива в ЮФО Минэнерго объяснило загруженностью железных дорог.

Тем временем в соцсетях жители Краснодарского края и общественные активисты продолжают делиться кадрами с АЗС, на которых видно обновленные цены на топливо.

Напомним, что в августе 2022 года жители Новороссийска и Апшеронска жаловались на перебои с бензином на заправках.

Автомобили Министерство энергетики РФ Топливо Экономика

Новости

Краснодарцы жалуются на ежедневную пробку из-за нового светофора на улице Дорожной
В Краснодарский край в последние дни лета снова придет жара
В Минэнерго планируют ускорить поставки топлива в южные регионы. Тем временем цена бензина Аи-95 обновила рекорд
В Новороссийске спасатели тушат лесной пожар
Турист из Краснодара погиб во время восхождения на Эльбрус
По крымской трассе «Таврида» за три года проехали больше 13 млн автомобилей

Лента новостей

«Очередное набивание карманов»
25 августа, 15:42
«Очередное набивание карманов»
Нужен ли Новороссийску курортный сбор и на что потратить деньги — мнения жителей
В кинотеатрах России с 9 сентября будут показывать «Барби»
25 августа, 20:05
В кинотеатрах России с 9 сентября будут показывать «Барби»
Возможно, в Краснодаре тоже
Краснодарцу нужно почти 8 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке
24 августа, 15:38
Краснодарцу нужно почти 8 лет, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Реклама на сайте