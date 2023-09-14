Пробки с моря: на дорогах Краснодарского края и Крыма 14 сентября образовались большие заторы
На дорогах южных регионов скопились пробки на пути с моря. Собрали данные о заторах
Днем 14 сентября на пути в Краснодарский край из Крыма скопилась большая пробка. В очереди перед Крымским мостом со стороны Керчи в 12 часов находились 600 машин. Время ожидания составляет около двух часов. В обратном направлении проезда ожидали 190 автомобилей.
Большой затор, судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», образовался в районе поселков Ольгинка и Новомихайловский.
«Какое-то безобразие творится на подъезде к Новомихайловскому: стоим на перевале со стороны Ольгинки без движения уже час», — жалуются автомобилисты в соцсетях.
О том, как обстоят дела на курортах Краснодарского края 14 сентября, Юга.ру писали здесь.