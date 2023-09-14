В Азовском море ученые зафиксировали рекорд по солености и количеству креветок

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО сообщили о рекордном уровне солености Азовского моря и большом объеме вылова креветок

Сотрудники Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии установили рекордный рост солености вод Азовского моря — 15 промилле. Они также выяснили, что запас черноморских креветок в Азовском море превысил тысячу тонн. Таким образом, в 2023 году установлен рекордный уровень рекомендованного вылова креветок — 327 тонн.

«Прогнозируя рост запаса креветок, а также анализируя информацию, получаемую от рыбдобытчиков, в Правила рыболовства были внесены дополнительные орудия лова для добычи креветок. Если раньше это можно было делать только ручными сачками и волокушами, то к 2023 году были сняты ограничения на их прилов в мелкоячейные ставные невода при промысле других объектов лова, а также разрешено использовать каравки и подъемные ловушки», — рассказали ученые.

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В институте уточнили, что, по состоянию на середину августа, уже добыли больше 200 тонн креветок, а промысел будет продолжаться до конца года. При благоприятных погодных условиях ученые прогнозируют объем вылова креветок в 2023 году на уровне 300 тонн.