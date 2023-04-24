Ученые прогнозируют восстановление популяции осетровых в Азовском море
В Азовском море впервые за долгое время наблюдается рост численности осетровых — «АзНИИРХ»
В Азовском море прогнозируется восстановление популяции осетровых видов рыб. Об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала рыбного хозяйства «АзНИИРХ».
В Азовском море оказалось около 20 млн тонн моллюска анадара:
Сегодня в Азовском море обитают три вида осетровых: осетр русский, севрюга и белуга. Рост их численности произошел благодаря искусственному выводу. Это обеспечило выпуск молоди осетровых.
«Долгое время популяции этих видов находились в депрессивном состоянии, однако, в настоящее время наблюдается рост их численности», — заявили в «АзНИИРХ» .
В текущем году специалисты центрального института и Азово-Черноморского филиала ВНИРО исследовали 34 осетровых, из которых 79,5% — осетр русский и 20,5% — севрюга. После все особи были выпущены в естественную среду обитания. Кроме ихтиологических показателей, специалисты оценили: температуру, содержание кислорода в воде, скорость ветра и т.д.
По результатам исследований 2022 года выявлено, что более 50% особей являются потомками производителей осетровых рыбоводных заводов ФГБУ «Главрыбвод»: Донского, Гривенского и Темрюкского. Анализ половой структуры показал равное соотношение полов осетра русского — 50 % самок и 50 % самцов, а севрюги — 38 % самок и 68 % самцов.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Азовском море в три раза сократились запасы хамсы.