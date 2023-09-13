В Ейске в ноябре обещают завершить восстановление дома, пострадавшего от падения самолета

Администрация Краснодарского края рассказала, как в Ейске строят четыре подъезда дома, на который упал самолет

В пресс-службе администрации Краснодарского края 13 сентября рассказали, что в Ейске завершают восстанавливать пострадавший многоквартирный дом по улице Коммунистической. «Подрядная организация продолжает аварийно-восстановительные работы, начатые в феврале этого года. Сейчас строители осуществляют кладку наружных стен девятого этажа и внутренних перегородок. По поручению Вениамина Кондратьева в ноябре дом будет сдан, и жители получат свои ключи», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов.

Напомним, военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске 17 октября 2022 года во время тренировочного полета. Оба пилота успели катапультироваться и выжили. Бомбардировщик упал рядом с домом на Коммунистической 20/1. Начался пожар, погибли 15 человек, еще 43 — получили травмы.



Дом, пострадавший при пожаре, решили восстанавливать. Четыре подъезда полностью демонтировали и восстанавливают. В январе 2023 года Юга.ру рассказывали, что работы планируют завершить к ноябрю. Хотя ранее дом обещали сдать в мае.

В администрации добавили, что сейчас специалисты проводят внутреннюю отделку помещений. Также на объекте устанавливают инженерные сети электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Делают стяжку пола, монтируют оконные и дверные блоки. Работают около 100 строителей и три единицы техники.

© скриншот из телеграм-канала администрации Краснодарского края https://t.me/admkrai/24114?single