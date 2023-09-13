В Сочи все пляжи закрыли для купания. Синоптики прогнозируют смерчи над морем
Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей на Черноморском побережье в районе Сочи
ГУ МЧС по Краснодарскому краю 13 сентября предупредило жителей и гостей региона об угрозе формирования смерчей над морем на территории от Магри до села Веселого, то есть, на всем побережье Большого Сочи. Объявлено штормовое предупреждение.
В мэрии Сочи заявили о закрытии всех пляжей. Там добавили, что решение о возобновлении работы принимают пользователи территорий исходя из погодных условий.
По данным специалистов «СЦГМС ЧАМ», в Сочи 13 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 21...26 ˚С.
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В МЧС по Краснодарскому краю рекомендуют:
- оставаться в доме, укрытии. Следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа необходимо выключить все газовые и электрические приборы;
- внимательно наблюдать за окружающей обстановкой;
- использовать непромокаемую одежду и обувь;
- уложить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укрыть их от воздействия грязи, влаги, повреждений;
- покидая свое жилье, приготовить и взять с собой документы, ценные и необходимые вещи, деньги, небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты;
- прислушиваться к рекомендациям ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.
В случае возникновения и выхода смерча на сушу:
- если вы находитесь на открытой местности — немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине: ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле;
- если вы находитесь на улице остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства;
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- дополнительно закрепите временное жильё: палатку, шалаш, навес;
- внимательно наблюдайте за окружающей обстановкой;
- если вы находитесь в здании, отойдите с детьми от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях, включите радиоприёмник для получения информации от МЧС.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае утром и днем 13 сентября местами пройдут небольшие дожди. Подробнее о погоде можно прочитать здесь.