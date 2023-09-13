В Сочи все пляжи закрыли для купания. Синоптики прогнозируют смерчи над морем

Синоптики предупредили об опасности формирования смерчей на Черноморском побережье в районе Сочи

ГУ МЧС по Краснодарскому краю 13 сентября предупредило жителей и гостей региона об угрозе формирования смерчей над морем на территории от Магри до села Веселого, то есть, на всем побережье Большого Сочи. Объявлено штормовое предупреждение.

В мэрии Сочи заявили о закрытии всех пляжей. Там добавили, что решение о возобновлении работы принимают пользователи территорий исходя из погодных условий.

По данным специалистов «СЦГМС ЧАМ», в Сочи 13 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 21...26 ˚С.