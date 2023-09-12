В Сочи открылся фестиваль Sochi Jazz Festival. На нем выступят турецкие и кубинские артисты

Выступления артистов состоятся в Зимнем театре, концертном зале «Фестивальный» и открытой сцене Южного мола. Среди участников заявлены сам Игорь Бутман и певец Леонид Агутин. Хедлайнерами мероприятия станут российские и зарубежные музыканты. Так, пианист Сергей Жилин выступит с коллективом из Турции Serhan Erkol Quartet. А Трио Олега Аккуратова — со звездами кубинского джаза Hot Havana Orchestra.

«Мы для себя открыли турецкий джаз совсем недавно. Музыканты поразили нас абсолютно точным пониманием джазовой музыки, талантом, молодостью, задором и главное, дружелюбным отношением», — сказал Игорь Бутман на пресс-конференции по случаю открытия фестиваля.

Также запланирована обширная образовательная программа. Можно посетить лекции и мастер-классы «Барабаны как способ изложения мысли», «Джаз как основа современной музыки», «Функции и роль музыкальных инструментов в джазовом оркестре, ансамбле», «История развития кубинского джаза: от зарождения до наших дней». Регистрация открыта.

Фестиваль продлится до 17 сентября. Билеты в продаже.

Как писали Юга.ру, в Зимнем театре Сочи 15 сентября откроется выставка камнерезного и ювелирного искусства «Вера, надежда, любовь». Свои работы представят более 40 мастеров со всей страны.