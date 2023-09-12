Правительство планирует выделить 8,2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Краснодара
Премьер-министр России подписал документ, согласно которому аэропорт Пашковский в Краснодаре получит финансирование на развитие
На сайте Правительства РФ утром 12 сентября появился документ, в котором говорится о финансировании реконструкции аэропорта в Краснодаре.
Подробности о новом аэропорте Краснодара:
В пояснении к документу указано, что речь идет о строительстве нового пассажирского перрона для стоянки самолетов, объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры. Общая площадь этих объектов составит более 220 тыс. кв. м.
Всего на реализацию проекта планируют направить 8,2 млрд рублей. В 2026 году должны выделить больше 4,5 млрд рублей, в 2027 году — 3,7 млрд рублей.
Напомним, недавно мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Краснодаре приступили к строительству транспортного узла. В проект входит новый аэропорт.
Также, как писали Юга.ру, прорабатывается вопрос строительства железнодорожных путей между аэропортом и вокзалом Краснодара, проект обойдется более чем в 100 млрд рублей.
Утром 12 сентября Самолет Сочи — Омск экстренно сел в поле Новосибирской области. Подробности Юга.ру собрали здесь.