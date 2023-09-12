Правительство планирует выделить 8,2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Краснодара

На сайте Правительства РФ утром 12 сентября появился документ , в котором говорится о финансировании реконструкции аэропорта в Краснодаре.

В пояснении к документу указано, что речь идет о строительстве нового пассажирского перрона для стоянки самолетов, объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры. Общая площадь этих объектов составит более 220 тыс. кв. м.

Всего на реализацию проекта планируют направить 8,2 млрд рублей. В 2026 году должны выделить больше 4,5 млрд рублей, в 2027 году — 3,7 млрд рублей.

Напомним, недавно мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Краснодаре приступили к строительству транспортного узла. В проект входит новый аэропорт.