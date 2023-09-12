Правительство планирует выделить 8,2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Премьер-министр России подписал документ, согласно которому аэропорт Пашковский в Краснодаре получит финансирование на развитие

На сайте Правительства РФ утром 12 сентября появился документ, в котором говорится о финансировании реконструкции аэропорта в Краснодаре.

Подробности о новом аэропорте Краснодара:

В пояснении к документу указано, что речь идет о строительстве нового пассажирского перрона для стоянки самолетов, объектов аэропортовой и коммунальной инфраструктуры. Общая площадь этих объектов составит более 220 тыс. кв. м.

Всего на реализацию проекта планируют направить 8,2 млрд рублей. В 2026 году должны выделить больше 4,5 млрд рублей, в 2027 году — 3,7 млрд рублей.

Напомним, недавно мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в Краснодаре приступили к строительству транспортного узла. В проект входит новый аэропорт.

  • © Рендеры нового аэропорта, t.me/emnaumov
    © Рендеры нового аэропорта, t.me/emnaumov
  • © Рендеры нового аэропорта, t.me/emnaumov
    © Рендеры нового аэропорта, t.me/emnaumov

Также, как писали Юга.ру, прорабатывается вопрос строительства железнодорожных путей между аэропортом и вокзалом Краснодара, проект обойдется более чем в 100 млрд рублей.

Утром 12 сентября Самолет Сочи — Омск экстренно сел в поле Новосибирской области. Подробности Юга.ру собрали здесь.

Авиация Аэропорты Правительство Финансы

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Правительство планирует выделить 8,2 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Краснодара

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