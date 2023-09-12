Самолет Сочи — Омск экстренно сел в поле Новосибирской области

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры
    © Кадр из видео пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Самолет, вылетевший из Сочи, совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области после подачи сигнала тревоги

Самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Судно приземлилось на грунт в Убинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Уточняется, что на борту самолета Airbus A320 находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Погибших нет. По данным Минздрава региона, двое взрослых направили на рентген с предварительным диагнозом «ушиб». Еще трем взрослым оказали помощь на месте. Причинами плохого самочувствия стали астма и высокое давление.

Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Также для расследования Росавиация сформировала комиссию. 

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что всех пассажиров эвакуировали. Их разместили в районном доме культуры. Там организовали ПВР. Всех обеспечили горячим питанием.

Ранее Юга.ру писали, что самолет из Казани в Сочи вернулся в аэропорт отправления из-за технических неполадок.

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Самолет Сочи — Омск экстренно сел в поле Новосибирской области
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