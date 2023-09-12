Самолет Сочи — Омск экстренно сел в поле Новосибирской области

Самолет, вылетевший из Сочи, совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области после подачи сигнала тревоги

Самолет «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи — Омск, совершил аварийную посадку в Новосибирской области. Судно приземлилось на грунт в Убинском районе, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Уточняется, что на борту самолета Airbus A320 находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Погибших нет. По данным Минздрава региона, двое взрослых направили на рентген с предварительным диагнозом «ушиб». Еще трем взрослым оказали помощь на месте. Причинами плохого самочувствия стали астма и высокое давление.

Новосибирский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по признакам преступления ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Также для расследования Росавиация сформировала комиссию. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что всех пассажиров эвакуировали. Их разместили в районном доме культуры. Там организовали ПВР. Всех обеспечили горячим питанием.