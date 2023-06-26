Строительство железной дороги от аэропорта Краснодара до вокзала оценили в более чем 100 млрд рублей

Строительство железнодорожных путей между аэропортом и вокзалом Краснодара обойдется более чем в 100 млрд рублей

Вложения в строительство железной дороги от краснодарского аэропорта до вокзала «Краснодар-1» составят более 100 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на СКЖД. Сумму инвестиций уточнят по итогам создания проектно-сметной документации.

Также прорабатывается вопрос финансирования строительства. Проект хотят реализовать в несколько этапов до 2032 года. По данным СМИ, сейчас РЖД и администрация края рассматривают варианты реализации первого этапа проекта. Он подразумевает организацию кольцевого движения в сообщении «Краснодар-1» — разъезд Витаминный — Пашковская — «Краснодар-1».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре строят новый аэропорт. Он станет частью мультимодального транспортного узла, который объединит железнодорожный, городской, авто- и авиатранспорт.