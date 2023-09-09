В Краснодарском крае полицейские нашли в машине подполковника МВД вещество, похожее на гашиш

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На посту ДПС Кущевского района полицейские обнаружили предположительно наркотические вещества в автомобиле сотрудника МВД

Юга.ру узнали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, что ведомство проводит служебную проверку в отношении сотрудника ОМВД по Каневскому району.

«Предварительно установлено, что на стационарном посту ДПС «Кущевский» полицейскими был остановлен автомобиль «Рено Дастер» под управлением сотрудника ОМВД России по Каневскому району. B ходе досмотра транспортного средства обнаружено предположительно наркотическое вещество, которое направлено на химическую экспертизу», — сообщили в ГУ МВД.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что гашиш нашли в автомобиле подполковника, который занимает должность заместителя начальника отдела. При этом в ГУ МВД региона не указали должность или звание сотрудника, о котором идет речь.

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В ведомстве также сообщили, что собранные материалы направят в следственные органы для принятия процессуального решения.

«При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — добавили в ГУ.

Недавно Юга.ру писали, что полицейскому из Краснодара грозит до 15 лет тюрьмы за смерть подозреваемого.

Каневской район Кущёвский район Наркотики Полиция

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В Краснодарском крае полицейские нашли в машине подполковника МВД вещество, похожее на гашиш
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