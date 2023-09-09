В Краснодарском крае полицейские нашли в машине подполковника МВД вещество, похожее на гашиш

На посту ДПС Кущевского района полицейские обнаружили предположительно наркотические вещества в автомобиле сотрудника МВД

Юга.ру узнали в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, что ведомство проводит служебную проверку в отношении сотрудника ОМВД по Каневскому району. «Предварительно установлено, что на стационарном посту ДПС «Кущевский» полицейскими был остановлен автомобиль «Рено Дастер» под управлением сотрудника ОМВД России по Каневскому району. B ходе досмотра транспортного средства обнаружено предположительно наркотическое вещество, которое направлено на химическую экспертизу», — сообщили в ГУ МВД.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что гашиш нашли в автомобиле подполковника, который занимает должность заместителя начальника отдела. При этом в ГУ МВД региона не указали должность или звание сотрудника, о котором идет речь.

В ведомстве также сообщили, что собранные материалы направят в следственные органы для принятия процессуального решения. «При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — добавили в ГУ.