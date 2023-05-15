Полицейскому из Краснодара грозит до 15 лет тюрьмы за смерть подозреваемого

Краснодарский край

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  • © Фото Владимира Аносова, Юга.ру
    © Фото Владимира Аносова, Юга.ру

Уголовное дело в отношении полицейского передали в суд

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что передали в суд дело 31-летнего оперуполномоченного Прикубанского отдела полиции. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В краевой прокуратуре рассказали, что 1 июля 2021 года 31-летнего Илью Афросина доставили в отдел полиции из-за подозрений в краже велосипеда. Мужчина отрицал вину и вел себя вызывающе. Тогда из личной неприязни полицейский вывел Афросина в коридор и нанес ему несколько ударов в живот.

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«Своими умышленными действиями сотрудник правоохранительных органов причинил потерпевшему тупую закрытую травму живота, повлекшую двухэтапный разрыв селезенки, кровоизлияние в брюшную полость и развитие острой массивной кровопотери», — добавили в пресс-службе краевой прокуратуры. 

Мужчина умер в тот же день по пути домой. Его обнаружили на прилегающей территории к многоквартирному дому на улице Тургенева, 148/2.

Полицейский вину не признал и сейчас находится под стражей. Ему грозит лишение свободы до 15 лет. В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что сотрудника отстранили от обязанностей. Если вина подтвердится в суде — полицейского уволят.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре предъявили обвинение фигурантам по делу об убийстве аниматоров Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко. Обвиняемые находятся под стражей. 

Краснодар Полиция Прокуратура Следственный комитет смерть Суд Убийство

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Полицейскому из Краснодара грозит до 15 лет тюрьмы за смерть подозреваемого

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