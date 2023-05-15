Полицейскому из Краснодара грозит до 15 лет тюрьмы за смерть подозреваемого

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что передали в суд дело 31-летнего оперуполномоченного Прикубанского отдела полиции. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий, а также умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть (п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 4 ст. 111 УК РФ).

В краевой прокуратуре рассказали, что 1 июля 2021 года 31-летнего Илью Афросина доставили в отдел полиции из-за подозрений в краже велосипеда. Мужчина отрицал вину и вел себя вызывающе. Тогда из личной неприязни полицейский вывел Афросина в коридор и нанес ему несколько ударов в живот.