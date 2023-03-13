В Сочи осудили полицейского. Он бесплатно катался на катере, ел в местном кафе и брал взятки

Хостинский суд вынес приговор бывшему начальнику сочинского линейного УМВД России на транспорте Олегу Молчанову. Его признали виновным по ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 285 УК РФ (превышение должностных полномочий и получение взяток).

Из приговора следует, что Молчанов регулярно бесплатно питался в кафе «Бригантина», а также пользовался 50% скидкой заведения. Таким образом он получил услуги на сумму более 1,5 млн рублей. Также полицейский через посредника получал взятки от владельцев прогулочных катеров. В том числе, он бесплатно пользовался их услугами.

В суде бывший полицейский вину признал частично. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 3,5 года, с лишением права занимать должности на госслужбе на 4 года. Также он должен выплатить штраф в размере 1 млн рублей. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, рассказали в пресс-службе суда.

Кроме того, суд вынес приговор посреднику, через которого Молчанов получал взятки. Мужчину осудили по ч. 2 ст. 291.1, ч 2 ст. 171 УК РФ (посредничество во взяточничестве и незаконное предпринимательство). Ему назначили 3 года и 3 месяца условно и штраф в 300 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре суд вынес приговор бывшему замглавы городского дептранса. Его признали виновным в получении взятки и назначили 4 года колонии строгого режима.