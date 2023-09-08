В Сочи и Туапсе температура морской воды держится на высокой отметке. Актуальная обстановка на курортах 8 сентября

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На курортах Краснодарского края бархатный сезон начался по-разному. Рассказываем, где море остается теплым

По данным ЦГМС Краснодарского края, в Сочи и Туапсе утром 8 сентября температура воды в море 27 °C. Чуть прохладнее вода в Геленджике — 25 °C. В Анапе и Новороссийске температура моря опустилась до 24 °C. В Приморско-Ахтарске — до 22 °C, в Темрюке еще ниже — 21 °C, температура воды в Ейске самая низкая — 20 °C.

По данным синоптиков, на Черноморском побережье переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы  15-20 м/с, в Новороссийске 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 17…22 °C, днём 24…29 °C.

Судя по публикациям в сети, отдыхающих на пляжах в Анапе уже не так много, как пару недель назад.

О такой обстановке в Сочи в соцсетях сообщили вечером 7 сентября:

На Азовском море, в Кучугурах, утром 8 сентября ветрено. В соцсетях, несмотря на официальные показатели ЦГМС, пишут о температуре морской воды 24 °С.

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд недавно заявил, что купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится минимум до 10 октября.

Ранее Юга.ру писали, что отельеры Анапы и Геленджика в бархатный сезон снизят цены на 30-40%. А в РЖД сообщили об увеличении количества поездов на курорты Черноморского побережья Кубани в сентябре.

Азовское море Анапа Курорты и туризм отдых Погода Сочи Черное море

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В Сочи и Туапсе температура морской воды держится на высокой отметке. Актуальная обстановка на курортах 8 сентября
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