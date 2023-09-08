В Сочи и Туапсе температура морской воды держится на высокой отметке. Актуальная обстановка на курортах 8 сентября

На курортах Краснодарского края бархатный сезон начался по-разному. Рассказываем, где море остается теплым

По данным ЦГМС Краснодарского края, в Сочи и Туапсе утром 8 сентября температура воды в море 27 °C. Чуть прохладнее вода в Геленджике — 25 °C. В Анапе и Новороссийске температура моря опустилась до 24 °C. В Приморско-Ахтарске — до 22 °C, в Темрюке еще ниже — 21 °C, температура воды в Ейске самая низкая — 20 °C.

По данным синоптиков, на Черноморском побережье переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 17…22 °C, днём 24…29 °C.

Судя по публикациям в сети, отдыхающих на пляжах в Анапе уже не так много, как пару недель назад.

О такой обстановке в Сочи в соцсетях сообщили вечером 7 сентября:

На Азовском море, в Кучугурах, утром 8 сентября ветрено. В соцсетях, несмотря на официальные показатели ЦГМС, пишут о температуре морской воды 24 °С.

Руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд недавно заявил, что купальный сезон на курортах Черного моря в этом году продлится минимум до 10 октября.