Реджеп Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным
Турецкое СМИ 4 сентября сообщило, что самолет президента страны сел в аэропорту Сочи
В аэропорту Сочи 4 сентября сел самолет Реджепа Эрдогана, об этом сообщили турецкие СМИ. По их данным, судно приземлилось в 12:15. На сайте также появились фотографии президента Турции с супругой, которые вышли на трап.
В аэропорту Эрдогана встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев и посол Турции в Москве Мехмет Самсар.
Позже ТАСС сообщил, что президенты начали переговоры. Встреча проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» сочинского санатория «Русь».
В соцсетях появились кадры с предположительно президентским кортежем на одной из улиц в Сочи.
Главной темой переговоров станет зерновая сделка. 5 сентября Эрдоган планирует обсудить итоги поездки в Россию с членами турецкого правительства, пишет ТАСС.
Напомним, в аэропорту Сочи 4 сентября рейсы задерживаются из-за непогоды.