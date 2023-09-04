Реджеп Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным

Краснодарский край

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Турецкое СМИ 4 сентября сообщило, что самолет президента страны сел в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи 4 сентября сел самолет Реджепа Эрдогана, об этом сообщили турецкие СМИ. По их данным, судно приземлилось в 12:15. На сайте также появились фотографии президента Турции с супругой, которые вышли на трап.

В аэропорту Эрдогана встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев и посол Турции в Москве Мехмет Самсар.

Позже ТАСС сообщил, что президенты начали переговоры. Встреча проходит в Зеленом зале корпуса «Империал» сочинского санатория «Русь».

В соцсетях появились кадры с предположительно президентским кортежем на одной из улиц в Сочи.

Главной темой переговоров станет зерновая сделка. 5 сентября Эрдоган планирует обсудить итоги поездки в Россию с членами турецкого правительства, пишет ТАСС.

Напомним, в аэропорту Сочи 4 сентября рейсы задерживаются из-за непогоды.

Аэропорты Сочи Турция

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Реджеп Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным
В аэропорту Сочи рейсы задерживаются из-за непогоды

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