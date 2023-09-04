Реджеп Эрдоган прилетел в Сочи на встречу с Путиным

В аэропорту Сочи 4 сентября сел самолет Реджепа Эрдогана, об этом сообщили турецкие СМИ. По их данным, судно приземлилось в 12:15. На сайте также появились фотографии президента Турции с супругой, которые вышли на трап.

В аэропорту Эрдогана встретили вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев и посол Турции в Москве Мехмет Самсар.