Над Ростовом-на-Дону сбили два беспилотника. Один человек пострадал

Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Ночью 7 августа в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника. Пострадал местный житель

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что около 3:00 в областной столице сработала система ПВО. Сбили два летательных аппарата. Один из них упал за городом, в западной части, а другой — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42.

По словам губернатора, пострадал один человек. У него резаные раны ног. От госпитализации мужчина отказался. Также повреждены несколько автомобилей, фасады и окна трех зданий.

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На месте падения беспилотника в границах домов по улице Пушкинской 39, 41, 42 ввели режим ЧС. В этих домах проживают 99 человек. Им предложили размещение в маневренном фонде, сказал Голубев. 

«Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты», — добавил губернатор.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уточнил, что еще повреждения получил электрощит на улице Пушкинской. Без электричества находятся жители 20 домов. Из-за этого рассматривается введение режима ЧС на улицах Стабильной, 3, ул. Коблова, 4 и  Волнистой 25/7. 

Второй дрон упал в Батайске. Глава города Роман Волошин сообщил, что поврежден нежилой дом. Пострадавших нет. 

Также падение беспилотников подтвердили в Минобороны РФ. Там уточнили, что всего ночью сбили три дрона — два над Ростовской областью и один над Московской.

Ранее Юга.ру писали, что беспилотник в Ростовской области упал 31 июля. Повреждения получили автомобиль и кровля жилого дома. Среди людей пострадавших не было. 

Напомним, что 17 июля В результате ЧП на Крымском моступогибли два человека.

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