Над Ростовом-на-Дону сбили два беспилотника. Один человек пострадал

Ночью 7 августа в Ростове-на-Дону сбили два беспилотника. Пострадал местный житель

По словам губернатора, пострадал один человек. У него резаные раны ног. От госпитализации мужчина отказался. Также повреждены несколько автомобилей, фасады и окна трех зданий.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил , что около 3:00 в областной столице сработала система ПВО. Сбили два летательных аппарата. Один из них упал за городом, в западной части, а другой — в центре, в районе улицы Пушкинской, 42.

На месте падения беспилотника в границах домов по улице Пушкинской 39, 41, 42 ввели режим ЧС. В этих домах проживают 99 человек. Им предложили размещение в маневренном фонде, сказал Голубев.

«Проводится обход территорий для уточнения ущерба. После поквартирного обхода и фиксации ущерба будут оформляться положенные людям выплаты», — добавил губернатор.

Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уточнил, что еще повреждения получил электрощит на улице Пушкинской. Без электричества находятся жители 20 домов. Из-за этого рассматривается введение режима ЧС на улицах Стабильной, 3, ул. Коблова, 4 и Волнистой 25/7.

Второй дрон упал в Батайске. Глава города Роман Волошин сообщил, что поврежден нежилой дом. Пострадавших нет.

Также падение беспилотников подтвердили в Минобороны РФ. Там уточнили, что всего ночью сбили три дрона — два над Ростовской областью и один над Московской.

Ранее Юга.ру писали, что беспилотник в Ростовской области упал 31 июля. Повреждения получили автомобиль и кровля жилого дома. Среди людей пострадавших не было.

Напомним, что 17 июля В результате ЧП на Крымском моступогибли два человека.