В Ростовской области упал беспилотник
Вечером 30 июля в хуторе Ростовской области упал беспилотник. Никто не пострадал
В хуторе Дарагановка Ростовской области упал беспилотник. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил губернатор области Василий Голубев. По его данным, повреждения получили автомобиль и кровля жилого дома.
Глава Неклиновского района Василий Даниленко уточнил, что дрон упал около 21:00. Также он добавил, что повреждена еще хозпостройка.
Ранее Юга.ру писали, что в Таганроге взорвалась ракета. За медицинской помощью обратились 15 человек.
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