В Ростовской области упал беспилотник

Краснодарский край

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  • © Фото из телеграма главы Неклиновского района, t.me/danilenko_vf
    © Фото из телеграма главы Неклиновского района, t.me/danilenko_vf

Вечером 30 июля в хуторе Ростовской области упал беспилотник. Никто не пострадал

В хуторе Дарагановка Ростовской области упал беспилотник. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил губернатор области Василий Голубев. По его данным, повреждения получили автомобиль и кровля жилого дома.

Глава Неклиновского района Василий Даниленко уточнил, что дрон упал около 21:00. Также он добавил, что повреждена еще хозпостройка.

Ранее Юга.ру писали, что в Таганроге взорвалась ракета. За медицинской помощью обратились 15 человек.

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