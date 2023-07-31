В Ростовской области упал беспилотник

Вечером 30 июля в хуторе Ростовской области упал беспилотник. Никто не пострадал

В хуторе Дарагановка Ростовской области упал беспилотник. В результате ЧП никто не пострадал, сообщил губернатор области Василий Голубев. По его данным, повреждения получили автомобиль и кровля жилого дома.

Глава Неклиновского района Василий Даниленко уточнил, что дрон упал около 21:00. Также он добавил, что повреждена еще хозпостройка.