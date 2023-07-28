Губернатор Ростовской области заявил, что в Таганроге взорвалась ракета

Ростовская область

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  • © Скриншот из телеграм-канала главы Ростовской области https://t.me/golubev_vu/737
    © Скриншот из телеграм-канала главы Ростовской области https://t.me/golubev_vu/737

По словам главы Ростовской области, погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек

28 июля глава Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в центре Таганрога в переулке Лермонтовском, 22, у кафе «Чехов сад» произошел взрыв ракеты. По его словам, за медицинской помощью с травмами от осколков обратились 15 человек. Погибших нет.

В Крыму 22 июля беспилотник попал в склад боеприпасов:

Как сообщил Василий Голубев, эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный музей. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного дома.

По данным СМИ, в результате взрыва пострадали 17 человек. Издание 161.ru сообщает о трех людях с тяжелыми ранениями, а «Mash» — о шести. Минобороны РФ рассказало, что в Таганроге упали обломки сбитой украинской ракеты.

Ранее Юга.ру писали, что после атаки бпла 22 июля в Крыму сдетонирован склад боеприпасов. Жителей в радиусе пяти километров от места ЧП решили эвакуировать.

Взрыв Происшествия СВО

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