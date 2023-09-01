Жена мобилизованного краснодарца почти год пытается не допустить его отправки в зону СВО. Вот их история

Как рассказала женщина, в январе на комиссии мужчине хотели поставить категорию Б-4 и отправить его в зону СВО. Но Ксения не согласилась с таким решением и обратилась в военно-следственный отдел Следкома. Тогда Алексея снова отправили на комиссию и поставили категорию В. Но госпиталь Дагестана не имеет права ставить такую категорию и врачи отправили документы в Ростов-на-Дону для подтверждения.

В январе 2023 года Алексея Абрамова вернули в Краснодар, чтобы направить на военно-врачебную комиссию. Мужчина приписан к части в Буйнакске (Дагестан), поэтому заключение должны были вынести там.

В декабре Ксения выходила с пикетом к администрации Краснодарского края. Чиновники посоветовали ей написать обращение губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву. По их словам, он, как председатель мобилизационной комиссии, может отозвать мобилизованного только по основаниям, получить которые можно лишь направив мужа на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Предыстория. Осенью 2022 года Алексея Абрамова мобилизовали , хотя, по словам его жены, у мужчины есть проблемы с позвоночником. С начала октября Ксения пытается вернуть мужа домой. Женщина направляла иск к военкомату, но суд отклонил все ходатайства. В том числе — о вызове на заседание членов мобилизационной комиссии.

Утверждение супруги ждали четыре месяца и все-таки дождались. Все это время мужчина находился в части, где его состояние ухудшалось. Теперь, по словам Ксении, мужчина ходит с костылем и не может передвигаться без него.

«Когда ему подтвердили категорию, начали ходить слухи, что его собираются отправлять. Потом его вызвали в штаб части, чтобы он подписал рапорт об увольнении. Мы тогда обрадовались, думали, что появился способ увольнять людей по категории. После подписания рапорта его обязали ходить на все построения, так как категорию В ему дали, а она не предполагает освобождение от строевой», — рассказала Ксения.

После этого женщина написала депутату Анастасии Кашеваровой, которая перенаправила запрос в прокуратуру. Тогда мужчину вызвали к начальнику медицинской службы подразделения, где сказали, что категория В не освобождает от отправки в зону боевых действий.

«Из-за того, что у мужа нет подтверждения, как он в 2015 году получил травму, ему не могут ничего подписать. Начмед говорит, что она не узкий специалист и не может по его заключениям говорить о состоянии здоровья и что-то рекомендовать. Она направила его к неврологу, которая сказала, что на бумагах ничего написать не может, так как нет нормативных документов. Но на словах она звонила начмеду и объясняла, что один прыжок в бронежилете и он останется инвалидом. Она сказала, что на его отправку тоже писать документы не будет, потому что не хочет брать на себя такую ответственность. По словам врача, люди с такими проблемами не должны находиться в зоне боевых действий», — пояснила Ксения.

Кроме того, Алексея Абрамова повысили в звании. Изначально он числился рядовым, а теперь стал ефрейтором. Почему так вышло — Ксения не знает. Также по словам женщины, командир части называет её мужа симулянтом и не верит, что Алексей не может передвигаться без костылей.

«Я даже не знаю, что будет происходить. Потому что по итогу у нас, наверное, возможность только писать отказ. И тогда на него будет заводиться уголовное дело. То есть там вариант либо умереть, либо сесть», — сказала женщина.

С утра Ксения снова написала депутату Анастасии Кашеваровой. Также женщина планирует обратиться в военно-следственный отдел СК, написать в администрацию президента и омбудсмену по правам человека.