Мобилизованного краснодарца вернули из зоны СВО на медкомиссию. Его жена судилась с военкоматом и стояла в пикете
9 января мобилизованный Алексей Абрамов вернулся в Краснодар, чтобы пройти военно-врачебную комиссию и изменить категорию годности
Предыстория. Ксения Абрамова пытается вернуть домой своего мужа Алексея с начала октября. Его мобилизовали, игнорируя многочисленные травмы позвоночника. 22 ноября Горячеключевской городской суд рассмотрел иск Абрамовой, но 15 декабря отклонил все ходатайства, в том числе — о вызове на заседание членов мобилизационной комиссии.
20 декабря Абрамова вышла к администрации Краснодарского края с пикетом. Чиновники посоветовали женщине написать еще обращение губернатору Кубани, уточнив, что, как председатель мобилизационной комиссии, он может отозвать мобилизованного только по основаниям, получить которые можно лишь направив мужа на военно-врачебную комиссию (ВВК).
9 января Абрамова рассказала Юга.ру, что ее муж вернулся в Краснодар, откуда завтра он поедет в войсковую часть для прохождения комиссии.
«Нам сказали, что до командования еще в конце года довели, что его надо отправить на ВВК. Но мы до последнего не особо доверяли. Только вчера подтвердилось, что его все-таки везут. Я приехала встречать его в Джанкой. Приехали в Краснодар, и завтра утром он выезжает в Буйнакск, где приписан к части. Ехать в Дагестан почти сутки, так что только в среду узнаем, когда назначат ВВК. Возможно, ее проведут в Краснодаре, но может и там», — рассказала Ксения.
Мобилизованного многодетного отца из Волгограда вернули домой:
Она не уверена, что помогло обращение к губернатору после пикета. Ситуация начала меняться после того, как с Ксенией связывались сотрудники военно-следственного отдела Следкома РФ по Краснодарскому гарнизону, и они же обратились в командование Абрамова.
Ксения добавила, что на комиссии Алексею должны присвоить ту категорию годности, которая соответствует его травмам и не позволит его призывать.
«Так должно быть, и я очень надеюсь, что так будет. Но вариантов развития событий может быть масса», — заключила Абрамова.
Азия Бойченкова из поселка Восход Новопокровского района два месяца пыталась вернуть домой своего мобилизованного мужа Александра, отца трех детей. И у нее это получилось.
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