Предыстория. Ксения Абрамова пытается вернуть домой своего мужа Алексея с начала октября. Его мобилизовали, игнорируя многочисленные травмы позвоночника. 22 ноября Горячеключевской городской суд рассмотрел иск Абрамовой, но 15 декабря отклонил все ходатайства, в том числе — о вызове на заседание членов мобилизационной комиссии.



20 декабря Абрамова вышла к администрации Краснодарского края с пикетом. Чиновники посоветовали женщине написать еще обращение губернатору Кубани, уточнив, что, как председатель мобилизационной комиссии, он может отозвать мобилизованного только по основаниям, получить которые можно лишь направив мужа на военно-врачебную комиссию (ВВК).

9 января Абрамова рассказала Юга.ру, что ее муж вернулся в Краснодар, откуда завтра он поедет в войсковую часть для прохождения комиссии.

«Нам сказали, что до командования еще в конце года довели, что его надо отправить на ВВК. Но мы до последнего не особо доверяли. Только вчера подтвердилось, что его все-таки везут. Я приехала встречать его в Джанкой. Приехали в Краснодар, и завтра утром он выезжает в Буйнакск, где приписан к части. Ехать в Дагестан почти сутки, так что только в среду узнаем, когда назначат ВВК. Возможно, ее проведут в Краснодаре, но может и там», — рассказала Ксения.