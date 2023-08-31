В Краснодаре 1 сентября заработает запрет на вывески на иностранных языках

Краснодарский край

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  • Вывески в Краснодаре © фото Андрея Малёваного
    Вывески в Краснодаре © фото Андрея Малёваного

Новый главный архитектор Краснодара рассказал журналистам о предстоящих изменениях в благоустройстве города

Предыстория: Власти Краснодара 29 мая приняли решение официально запретить размещать в городе вывески на иностранных языках. Правила вступают в силу 1 сентября. Отмечается, что новые правила не относятся к товарным знакам. 

В Краснодаре 25 августа представили нового главного архитектора города. Им стал Илья Чикаев.

Главный архитектор Краснодара 31 августа в интервью «КП-Кубань» рассказал о новых правилах благоустройства, вступающих в силу 1 сентября. В них будут указаны подробные требования к размещению вывесок.

Бизнесу Краснодара советуют русифицировать вывески:

«По этой методичке организации смогут размещать свои вывески. Они должны быть только на русском языке. Если у предпринимателей товарный знак зарегистрирован, то только в этом случае они могут использовать иностранные буквы», — сказал Чикаев.

На вопрос про возможные наказания за несоблюдение правил главный архитектор ответил так:

«С каждым случаем будем разбираться индивидуально. Обычно выписывают предписание за нарушение правил благоустройства. А если вывеска незаконная — ее могут и демонтировать».

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре открылся первый Rostic's. Под новый бренд перейдут не все точки KFC.

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