В Краснодаре 1 сентября заработает запрет на вывески на иностранных языках

Предыстория: Власти Краснодара 29 мая приняли решение официально запретить размещать в городе вывески на иностранных языках. Правила вступают в силу 1 сентября. Отмечается, что новые правила не относятся к товарным знакам.

В Краснодаре 25 августа представили нового главного архитектора города. Им стал Илья Чикаев. Главный архитектор Краснодара 31 августа в интервью «КП-Кубань» рассказал о новых правилах благоустройства, вступающих в силу 1 сентября. В них будут указаны подробные требования к размещению вывесок.

«По этой методичке организации смогут размещать свои вывески. Они должны быть только на русском языке. Если у предпринимателей товарный знак зарегистрирован, то только в этом случае они могут использовать иностранные буквы», — сказал Чикаев.

На вопрос про возможные наказания за несоблюдение правил главный архитектор ответил так:



«С каждым случаем будем разбираться индивидуально. Обычно выписывают предписание за нарушение правил благоустройства. А если вывеска незаконная — ее могут и демонтировать».

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