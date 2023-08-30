В Краснодаре открылся первый Rostic's. Под новый бренд перейдут не все точки KFC

После ухода KFC в Краснодаре открылся первый Rostic's

Сеть быстрого питания KFC начала переименовывать точки в Rostic's. Первый ресторан под новым названием в Краснодаре заработал 14 августа на улице 40-летия Победы, 20/1. Об этом журналисту Юга.ру рассказали в заведении. В ресторане практически ничего не изменилось. Дизайн остался в бело-красных тонах, а меню полностью аналогично тому, что было. В новых заведениях не будут использовать только два названия — «твистер» и «боксмастер». Дело в том, что они закреплены за предыдущим владельцем. Теперь позиции будут называться «шеф-ролл» и «ростмастер». Отметим, что полностью обновить точку пока не успели — еду и напитки дают в боксах KFC.

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру

© Фото Антона Быкова, Юга.ру