В Краснодаре открылся первый Rostic's. Под новый бренд перейдут не все точки KFC
После ухода KFC в Краснодаре открылся первый Rostic's
Сеть быстрого питания KFC начала переименовывать точки в Rostic's. Первый ресторан под новым названием в Краснодаре заработал 14 августа на улице 40-летия Победы, 20/1. Об этом журналисту Юга.ру рассказали в заведении.
В ресторане практически ничего не изменилось. Дизайн остался в бело-красных тонах, а меню полностью аналогично тому, что было. В новых заведениях не будут использовать только два названия — «твистер» и «боксмастер». Дело в том, что они закреплены за предыдущим владельцем. Теперь позиции будут называться «шеф-ролл» и «ростмастер». Отметим, что полностью обновить точку пока не успели — еду и напитки дают в боксах KFC.
Совладелец компании «Смарт Сервис», которая выкупила российские активы KFC, Константин Котов сказал, что переход к новому бренду постараются сделать «бесшовным». Также он добавил, что до конца 2023 года под вывеску Rostic's перейдет около 10% от общего числа заведений сети в России.
Как пишет РБК, российские франчайзи, у которых заключены десятилетние соглашения на использование бренда KFC, смогут сохранить вывески до истечения срока действия договора, но потом обязаны будут также сменить название ресторанов.
Напомним, компания Yum!Brands, владеющая KFC, заявила об уходе из России весной 2022 года. После сделки бизнес перешел российскому «Смарт Сервису». Компании перешли все российские рестораны, операционная система, права на мастер-франшизу и торговую марку бренда Rostiс's.
Как писали Юга.ру, первый на юге России ресторан под брендом Rostiс's-KFC открылся в Краснодаре в 2006 году.