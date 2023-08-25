В Краснодаре представили нового главного архитектора города

Краснодарский край

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  • © скриншот страницы сайта https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/u-krasnodara-novyy-glavnyy-arkhitektor/
    © скриншот страницы сайта https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/u-krasnodara-novyy-glavnyy-arkhitektor/

Главным архитектором Краснодара стал Илья Чикаев

С 25 августа начальник отдела территориального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара является главным архитектором города. Об этом заявили в мэрии. Соответствующий приказ подписал директор департамента Василий Домрин.

У Ильи Чикаева, по данным мэрии, большой опыт работы в городской администрации, в архитектурной сфере.

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В администрации рассказали, что Чикаев родился в 1991 году. Он окончил архитектурно-строительный факультет Кубанского государственного аграрного университета. В 2017 году в этом же вузе получил степень магистра по специальности «Строительство». В мэрии добавили, что главный архитектор пишет диссертацию на соискание ученой степени кандидата архитектуры в области исследования формирования фасадных решений.

В 2011 году Илья Чикаев начал работать в коммерческой организации, на муниципальную службу пришел в 2015 году. Чикаев занял должность специалиста отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства администрации Краснодара.

Один из реализованных проектов нового главного архитектора — реконструкция Дворца бракосочетаний «Екатерининский зал».

В мэрии сообщили, что бывший главный архитектор Краснодара Артем Саламатин покинул должность по собственному желанию в связи с переходом на новую работу. Как писали Юга.ру, Саламатин стал главным архитектором города в марте 2022 года, спустя четыре месяца после ухода с поста Натальи Машталир.

Архитектура Благоустройство Краснодар Чиновники

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