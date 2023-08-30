В Геленджике задержали местного жителя по делу о крупном лесном пожаре. Огонь тушат второй день

Краснодарский край

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  • Прокуратура © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Прокуратура © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ГУ МЧС по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело на местного жителя из-за неосторожного обращения с огнем в Геленджике

В Геленджике пожар начался днем 29 августа. По данным ГУ МЧС края, тушение осложняет сильный ветер до 30 м/с и сложный рельеф местности. За утро 30 августа площадь пожара увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты. В 13:00 в Минприроды Кубани сообщили, что площадь пожара сократилась и снова составляет около 30 га. По данным МЧС Кубани, за время работы авиации сброшено 310 тонн воды.

Прокуратура Краснодарского края на контроль ситуацию с лесным пожаром в Геленджике. Причиной крупного возгорания является неосторожное обращение с огнем, сообщает ведомство.

По данным прокуратуры региона, территориальное подразделение МЧС России возбудило уголовное дело в отношении местного жителя за уничтожение или повреждение лесных насаждений. Сейчас идет расследование.

Полиция задержала 40-летнего мужчину, устроившего пожар. Как сообщает ведомство, местный житель, находясь у себя дома в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливал электрические кабели к продаже. Оголив провода, он спровоцировал возгорание земляной подстилки. В результате огонь распространился на лесной массив.

Как сообщали ранее Юга.ру, прокуратура проводит проверку после падения дерева на сотрудниц органного зала в Сочи.

Геленджик МЧС Пожароопасность Пожары Прокуратура Стихийные бедствия

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