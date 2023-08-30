В Геленджике задержали местного жителя по делу о крупном лесном пожаре. Огонь тушат второй день
ГУ МЧС по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело на местного жителя из-за неосторожного обращения с огнем в Геленджике
В Геленджике пожар начался днем 29 августа. По данным ГУ МЧС края, тушение осложняет сильный ветер до 30 м/с и сложный рельеф местности. За утро 30 августа площадь пожара увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты. В 13:00 в Минприроды Кубани сообщили, что площадь пожара сократилась и снова составляет около 30 га. По данным МЧС Кубани, за время работы авиации сброшено 310 тонн воды.
Прокуратура Краснодарского края на контроль ситуацию с лесным пожаром в Геленджике. Причиной крупного возгорания является неосторожное обращение с огнем, сообщает ведомство.
По данным прокуратуры региона, территориальное подразделение МЧС России возбудило уголовное дело в отношении местного жителя за уничтожение или повреждение лесных насаждений. Сейчас идет расследование.
Полиция задержала 40-летнего мужчину, устроившего пожар. Как сообщает ведомство, местный житель, находясь у себя дома в районе Бобруковой щели Геленджикского района, подготавливал электрические кабели к продаже. Оголив провода, он спровоцировал возгорание земляной подстилки. В результате огонь распространился на лесной массив.
Как сообщали ранее Юга.ру, прокуратура проводит проверку после падения дерева на сотрудниц органного зала в Сочи.