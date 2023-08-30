В последние дни лета на пляжах Краснодарского края много туристов и чистое море
На Черноморском и Азовском побережьях 30 августа вода в море чистая, но прохладная. Показываем обстановку на курортах
На Черноморском побережье 30 августа переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на южный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске до 24 м/с. Температура воздуха 30-35 °С. На Азовском побережье 28-33 °С, сообщает ЦГМС Краснодарского края.
В Геленджике до конца недели не прогнозируют дождей:
По данным синоптиков, температура морской воды 30 августа:
- Ейск 24 °C;
- Приморско-Ахтарск 23 °C;
- Темрюк 23 °C;
- Анапа 24 °C;
- Новороссийск 25 °C;
- Туапсе 28 °C;
- Геленджик 26 °C;
- Сочи 28 °С.
Отдыхающие продолжают делиться в соцсетях обстановкой на пляжах региона. Как сообщают туристы, на набережной Геленджика слышен запах гари из-за лесного пожара. В Минтуризма края рассказали, что на курорте на данный момент работают все туристические объекты и средства размещения.
Роспотребнадзор Кубани в связи с пожаром проверил в Геленджике качество атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Пробы воздуха взяли на территории ближайшего жилого дома. Ведомство отчиталось, что воздух соответствует нормам и не опасен для здоровья людей.
В Анапе 30 августа вода в море чистая, но прохладная. На пляжах собралось много людей.
На Азовском море легкие волны. Судя по кадрам видео, на пляжах нет медуз и водорослей.
Ранее Юга.ру писали, что в последнюю летнюю ночь жители Кубани смогут увидеть Голубую Суперлуну.