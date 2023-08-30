В последние дни лета на пляжах Краснодарского края много туристов и чистое море

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Черноморском и Азовском побережьях 30 августа вода в море чистая, но прохладная. Показываем обстановку на курортах

На Черноморском побережье 30 августа переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на южный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске до 24 м/с. Температура воздуха 30-35 °С. На Азовском побережье 28-33 °С, сообщает ЦГМС Краснодарского края.

В Геленджике до конца недели не прогнозируют дождей:

По данным синоптиков, температура морской воды 30 августа:

  • Ейск 24 °C;
  • Приморско-Ахтарск 23 °C;
  • Темрюк 23 °C;
  • Анапа 24 °C;
  • Новороссийск 25 °C;
  • Туапсе 28 °C;
  • Геленджик 26 °C;
  • Сочи 28 °С.

Отдыхающие продолжают делиться в соцсетях обстановкой на пляжах региона. Как сообщают туристы, на набережной Геленджика слышен запах гари из-за лесного пожара. В Минтуризма края рассказали, что на курорте на данный момент работают все туристические объекты и средства размещения. 

Роспотребнадзор Кубани в связи с пожаром проверил в Геленджике качество атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Пробы воздуха взяли на территории ближайшего жилого дома. Ведомство отчиталось, что воздух соответствует нормам и не опасен для здоровья людей.

В Анапе 30 августа вода в море чистая, но прохладная. На пляжах собралось много людей.

На Азовском море легкие волны. Судя по кадрам видео, на пляжах нет медуз и водорослей.

Ранее Юга.ру писали, что в последнюю летнюю ночь жители Кубани смогут увидеть Голубую Суперлуну.

Азовское море Анапа Геленджик Курорты и туризм отдых Пляжи Роспотребнадзор Черное море

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