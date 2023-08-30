В последние дни лета на пляжах Краснодарского края много туристов и чистое море

На Черноморском и Азовском побережьях 30 августа вода в море чистая, но прохладная. Показываем обстановку на курортах

На Черноморском побережье 30 августа переменная облачность и без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днем на южный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в Новороссийске до 24 м/с. Температура воздуха 30-35 °С. На Азовском побережье 28-33 °С, сообщает ЦГМС Краснодарского края.

В Геленджике до конца недели не прогнозируют дождей: Второй день там горит лес

По данным синоптиков, температура морской воды 30 августа: Ейск 24 °C;

Приморско-Ахтарск 23 °C;

Темрюк 23 °C;

Анапа 24 °C;

Новороссийск 25 °C;

Туапсе 28 °C;

Геленджик 26 °C;

Сочи 28 °С. Отдыхающие продолжают делиться в соцсетях обстановкой на пляжах региона. Как сообщают туристы, на набережной Геленджика слышен запах гари из-за лесного пожара. В Минтуризма края рассказали, что на курорте на данный момент работают все туристические объекты и средства размещения.



Роспотребнадзор Кубани в связи с пожаром проверил в Геленджике качество атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ. Пробы воздуха взяли на территории ближайшего жилого дома. Ведомство отчиталось, что воздух соответствует нормам и не опасен для здоровья людей.

В Анапе 30 августа вода в море чистая, но прохладная. На пляжах собралось много людей.

На Азовском море легкие волны. Судя по кадрам видео, на пляжах нет медуз и водорослей.