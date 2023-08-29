В последнюю летнюю ночь жители Кубани смогут увидеть Голубую Суперлуну

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя flo222/ 48 с сайта pixabay.com
    © Фото пользователя flo222/ 48 с сайта pixabay.com

Жители Краснодарского края 31 августа смогут наблюдать в небе Голубую Луну и Суперлуние

Заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ Александр Иванов рассказал Юга.ру, что 31 августа жители Краснодарского края смогут наблюдать в небе такое явление, как Голубая Луна. Оно случается при втором полнолунии за один месяц.

Голубая Луна — это либо третье из четырех полнолуний в астрономическом сезоне (сезонная Голубая Луна), либо второе полнолуние в календарном месяце (календарная Голубая Луна).

По данным Московского планетария, 31 августа в небе также можно будет увидеть Голубую Суперлуну — самую большую полную Луну 2023 года.

Суперлуние — наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны. На близком расстоянии от Земли Луна окажется 30 августа в 18:52, а фазу полнолуния примет в 04:37 31 августа. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут.

Как сообщали ранее Юга.ру, Сочи оказался на первом месте в рейтинге городов, куда туристы отправились наблюдать за потоком Персеиды с 12 по 13 августа.

Космос Краснодар

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