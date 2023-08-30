В Геленджике до конца недели не прогнозируют дождей. Второй день там горит лес

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Бочнева, Юга.ру
    © Фото Александра Бочнева, Юга.ру

В городе-курорте следующие четыре или пять дней ожидается жара и ветер

Сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Ъ-Кубань» о том, что в в ближайшие дни дождей в Геленджике, где горит лес, не ожидается. 

В Краснодарском крае опасность пожаров:

«Сухая, ветреная и жаркая погода в этом районе задержится еще как минимум на 4-5 дней», — сообщил Леус.

Напомним, в Геленджике пожар начался днем 29 августа. За день с воздуха для тушения сбросили 135 тонн воды. По данным ГУ МЧС края, тушение осложняет сильный ветер до 30 м/с и сложный рельеф местности.

Недавно Юга.ру писали, что площадь пожара в Геленджике за утро 30 августа увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты. В 13:00 в Минприроды Кубани сообщили, что площадь пожара сократилась и снова составляет около 30 ГА. По данным МЧС Кубани, 3а время работы авиации сброшено 310 тонн воды.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Геленджике утром 29 августа в районе Джанхота на территории Кабардинского лесничества начался низовой пожар. В этой местности растут пицундские сосны.

Геленджик Погода Пожароопасность Пожары

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