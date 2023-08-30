В Геленджике до конца недели не прогнозируют дождей. Второй день там горит лес

«Сухая, ветреная и жаркая погода в этом районе задержится еще как минимум на 4-5 дней», — сообщил Леус.



Напомним, в Геленджике пожар начался днем 29 августа. За день с воздуха для тушения сбросили 135 тонн воды. По данным ГУ МЧС края, тушение осложняет сильный ветер до 30 м/с и сложный рельеф местности.



Недавно Юга.ру писали, что площадь пожара в Геленджике за утро 30 августа увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты. В 13:00 в Минприроды Кубани сообщили, что площадь пожара сократилась и снова составляет около 30 ГА. По данным МЧС Кубани, 3а время работы авиации сброшено 310 тонн воды.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Геленджике утром 29 августа в районе Джанхота на территории Кабардинского лесничества начался низовой пожар. В этой местности растут пицундские сосны.