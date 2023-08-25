К последним выходным лета море в Краснодарском крае прогрелось и очистилось

Краснодарский край

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  • Голубая бездна © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Голубая бездна © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На большинстве пляжей Краснодарского края в последние дни лета чистое теплое море

На Черноморском побережье Краснодарского края 25 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 28-33 °С, сообщает ЦГМС региона. В субботу осадков не ожидается, днем 30-32 °C.

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По данным ЦГМС, температура морской воды 25 августа:

  • Ейск 25 °C;
  • Приморско-Ахтарск 24 °C;
  • Темрюк 27 °C;
  • Анапа 25 °C;
  • Новороссийск 26 °C;
  • Туапсе 28 °C;
  • Геленджик 27 °C;
  • Сочи 28 °С.

Отдыхающие делятся обстановкой с пляжей курортов края. В Анапе 25 августа теплое и чистое море. На пляже в Сукко много отдыхающих.

На пляжах в Джубге жарко. Температура воздуха 33 °C, ветер 3-5 м/с, местами порывы до 10 м/с. Вода в море чистая и теплая 27 °C.

Судя по фото в соцсетях, на городских пляжах Геленджика 25 августа многолюдно. 

На Азовском побережье 25 августа на пляже «Лагуна» вода мутная, около берега водоросли. На других Азовских пляжах много медуз.

Напомним, что синоптики предупредили о понижении ночных температур в Краснодарском крае.

Как сообщали Юга.ру, на Кубани курорты загружены на 99%.

Ранее Юга.ру писали, что депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта.

Азовское море Анапа Курорты и туризм отдых Пляжи Туапсинский район Черное море

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