К последним выходным лета море в Краснодарском крае прогрелось и очистилось

На большинстве пляжей Краснодарского края в последние дни лета чистое теплое море

На Черноморском побережье Краснодарского края 25 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 28-33 °С, сообщает ЦГМС региона. В субботу осадков не ожидается, днем 30-32 °C.

По данным ЦГМС, температура морской воды 25 августа: Ейск 25 °C;

Приморско-Ахтарск 24 °C;

Темрюк 27 °C;

Анапа 25 °C;

Новороссийск 26 °C;

Туапсе 28 °C;

Геленджик 27 °C;

Сочи 28 °С. Отдыхающие делятся обстановкой с пляжей курортов края. В Анапе 25 августа теплое и чистое море. На пляже в Сукко много отдыхающих.

На пляжах в Джубге жарко. Температура воздуха 33 °C, ветер 3-5 м/с, местами порывы до 10 м/с. Вода в море чистая и теплая 27 °C.

Судя по фото в соцсетях, на городских пляжах Геленджика 25 августа многолюдно.

На Азовском побережье 25 августа на пляже «Лагуна» вода мутная, около берега водоросли. На других Азовских пляжах много медуз.