К последним выходным лета море в Краснодарском крае прогрелось и очистилось
На большинстве пляжей Краснодарского края в последние дни лета чистое теплое море
На Черноморском побережье Краснодарского края 25 августа ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха днем 28-33 °С, сообщает ЦГМС региона. В субботу осадков не ожидается, днем 30-32 °C.
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По данным ЦГМС, температура морской воды 25 августа:
- Ейск 25 °C;
- Приморско-Ахтарск 24 °C;
- Темрюк 27 °C;
- Анапа 25 °C;
- Новороссийск 26 °C;
- Туапсе 28 °C;
- Геленджик 27 °C;
- Сочи 28 °С.
Отдыхающие делятся обстановкой с пляжей курортов края. В Анапе 25 августа теплое и чистое море. На пляже в Сукко много отдыхающих.
На пляжах в Джубге жарко. Температура воздуха 33 °C, ветер 3-5 м/с, местами порывы до 10 м/с. Вода в море чистая и теплая 27 °C.
Судя по фото в соцсетях, на городских пляжах Геленджика 25 августа многолюдно.
На Азовском побережье 25 августа на пляже «Лагуна» вода мутная, около берега водоросли. На других Азовских пляжах много медуз.
Напомним, что синоптики предупредили о понижении ночных температур в Краснодарском крае.
Как сообщали Юга.ру, на Кубани курорты загружены на 99%.
Ранее Юга.ру писали, что депутат Госдумы просит сделать Сочи федеральной территорией для решения проблем курорта.