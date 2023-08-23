В Краснодарском крае прогнозируют засуху и прохладные ночи

На Кубани 24 августа будет тепло и без осадков. Синоптики предупредили о понижении ночных температур

На Кубани в четверг ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днём и вечером местами в предгорных районах и горах кратковременный дождь и гроза. Ветер западной четверти с переходом днём на северо-западный, северный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.



Температура воздуха 24 августа в юго-восточных предгорных районах края ночью 11-16 °С, днем 27-32 °С. В горах ночью 9-14 °С, днем 21-26 °С.

На Черноморском побережье небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный с переходом днём на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-24 °С, а днем 28-33 °С.

В Краснодаре 24 августа синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Ветер западный с переходом днём на северный 4-9 м/с, днём и вечером порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 °С, а днем 30-32 °С.



По данным «Фобос», в Краснодарском крае к концу недели температура понизится до 28-32 °С. На Черноморском побережье к пятнице ожидается 26-31 °С.



В Крыму температура постепенно понизится до 27-32 °С. В Ростовской области и на Ставрополье в концу недели 25-30 °С. На Северном Кавказе в четверг и пятницу местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, 24-29 °С.



Напомним, что 20 августа жара в Краснодаре побила температурный рекорд 54-летней давности.