В Краснодарском крае выросло число туристов и не хватает премиум отелей — замгубернатора

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По данным краевой администрации, курорты Кубани посетили более 11 млн туристов, отели к концу августа заполнены на 95%

В Краснодарском крае турпоток вырос на 4% по сравнению с 2022 годом. За восемь месяцев 2023 года Кубань посетили более 11 млн туристов. Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Заполняемость отелей на черноморских курортах составляет 95%, на Азовском море этот показатель достиг 87%. Как пишет ТАСС, по словам вице-губернатора Александра Руппеля, на Кубани зафиксировали дефицит премиальных отелей. Всего в крае работает 285 гостиниц, имеющих категории 4 и 5 звезд. 

Руппель отметил, что сейчас важно бороться за качественные показатели, а не количественные. Так, в этом году увеличилось количество классифицированных пляжей. Сейчас их уже 128. Из них высшая категория присвоена 82, добавил вице-губернатор. 

Краевые власти считают, что в курортных городах ведут недостаточную работу по пресечению установки незаконных торговых объектов на пляжах и набережных. 

Недавно Юга.ру писали, что прокуратура внесла представлению мэру Анапы Василию Швецу за нарушения на пляжах города. На территории первой зоны санитарной охраны курорта разместили пункты проката плавсредств, нестационарные торговые объекты, аттракционы и пункты общественного питания.

Курорты и туризм отдых Пляжи Черное море

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