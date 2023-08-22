В Краснодарском крае курорты загружены на 99% — официальные данные

Сочи, Анапа и Геленджик озвучили официальные цифры: сколько туристов посетило самые популярные курорты летом и сколько гостей отдыхают там сейчас

Геленджик с начала августа посетили более 600 тыс. человек, а за июль — более 1 млн человек. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города-курорта Алексей Богодистов. По его словам, сейчас санатории Геленджика загружены на 99,8%. Средний процент бронирования номерного фонда на сентябрь составляет 74,1%, на октябрь — 57,5%, на ноябрь — 45,3%. Мэрия Анапы рассказала Юга.ру, что по состоянию на 21 августа на курорте работают более 1,5 тыс. объектов размещения. Одновременно в Анапе пребывает 170,8 тыс. человек, а средняя заполняемость составляет 99%. Всего на курорте с начала года отдохнуло порядка 3,6 млн человек: за июль — 1,3 млн, а за август около 695 тыс.

Администрация Сочи сообщила, что 19 августа курорт принял пятимиллионного по счету туриста. В этом году турпоток в Сочи вырос на 3%. Сейчас на курорте единовременно отдыхает 220 тыс. человек. С начала года Сочи посетили 7,4 млн гостей.



Напомним, что в Краснодарском крае 21 августа было теплое и чистое море. В Туапсе вода прогрелась до 28 °C.



Ранее Юга.ру писали, что у «Ласточек» из Сочи в Гагру изменится расписание.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае курортный сбор введут в Туапсе и Новороссийске.