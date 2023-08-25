Четыре футболиста ФК «Краснодар» вошли в состав сборной России

Тренерский штаб российской команды назвал состав сборной на сентябрь. Всего в списке 36 футболистов

В состав сборной России вошли четыре футболиста ФК «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба российского футбольного союза.

В составе национальной сборной от краснодарской команды оказались:

Матвей Сафонов — вратарь;

Сергей Волков — защитник;

Александр Черников — полузащитник;

Никита Кривцов — полузащитник.

Учебно-тренировочный сбор команды России начнется в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О товарищеских матчах объявят дополнительно.



Напомним, что вечером 25 августа в парке «Краснодар» покажут трансляцию выездного матча быков против «Факела».



Как писали ранее Юга.ру, 12 августа ФК «Краснодар» единолично возглавил Премьер-лигу.