В парке «Краснодар» покажут трансляцию выездного матча быков против «Факела»

Игра в рамках шестого тура МИР Российской Премьер-лиги пройдет в Воронеже. Стартовый свисток раздастся в 20:00. Вход в амфитеатр свободный.

Футболисты «Краснодара» перед этим туром возглавляли турнирную таблицу. Команда в первых пяти матчах смогла набрать тринадцать очков, забила девять мячей, а пропустила всего два. В предыдущей игре «Краснодар» мог одержать и пятую победу подряд, но проиграл со счетом 1:0 в поединке против московского «Локомотива».

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» отказался от приобретения болгарского полузащитника «Лудогорца» Кирила Десподова.