В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары в выходные

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

На Кубани температура воздуха поднимется почти до 40 °С

Во второй половине дня и вечером с 19 по 22 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 39 °С. На Кубани объявлено штормовое предупреждение, сообщает ЦГМС региона.

Читайте также:

На Черноморском побережье 20, 21 и 22 августа синоптики прогнозируют сильную жару 37 °С.

По данным ЦГМС, температура морской воды на 9:00 18 августа:

  • Ейск 26 °C;
  • Приморско-Ахтарск 25 °C;
  • Темрюк 24 °C;
  • Анапа 24 °C;
  • Новороссийск 24 °C;
  • Туапсе 28 °C;
  • Геленджик 25 °C;
  • Сочи 28 °С.

Напомним, что 15 августа вода в Черном море прогрелась до 29 °C впервые за лето 2023 года.

Ранее Юга.ру рассказывали, как пережить жару. В ВОЗ в такую погоду рекомендуют соблюдать следующие правила:

  • выходить на улицу в жару следует как можно реже, в том числе в ночное время;
  • избегать физических нагрузок;
  • следить за тем, чтобы дети и животные не оставались в припаркованных автомобилях;
  • больше пить, не допускать обезвоживания и контролировать температуру тела;
  • носить легкую и свободную одежду;
  • использовать легкое постельное белье;
  • принимать прохладный душ или ванну;
  • исключить алкоголь, кофеин и продукты с большим содержанием сахара.

Как писали Юга.ру, на пляжах Краснодарского края 17 августа было чистое море. В Анапе отдыхающие встретили дельфинов и альбатросов.

Погода Черное море

Новости

В Краснодаре стоимость проезда в общественном транспорте повысят с 22 августа
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары в выходные
На пути к Черному морю 18 августа образовались многокилометровые пробки
Самолет из Перми задержал вылет в Сочи из-за собаки на полосе
В парке «Краснодар» бесплатно покажут триллер «Плата за страх» 1952 года
Прокуратура организовала проверку в Новороссийске из-за отключения электричества

Лента новостей

Реклама на сайте