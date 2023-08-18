В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары в выходные

На Кубани температура воздуха поднимется почти до 40 °С

Во второй половине дня и вечером с 19 по 22 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 39 °С. На Кубани объявлено штормовое предупреждение, сообщает ЦГМС региона.

На Черноморском побережье 20, 21 и 22 августа синоптики прогнозируют сильную жару 37 °С.



По данным ЦГМС, температура морской воды на 9:00 18 августа:

Ейск 26 °C;

Приморско-Ахтарск 25 °C;

Темрюк 24 °C;

Анапа 24 °C;

Новороссийск 24 °C;

Туапсе 28 °C;

Геленджик 25 °C;

Сочи 28 °С.

Напомним, что 15 августа вода в Черном море прогрелась до 29 °C впервые за лето 2023 года.



Ранее Юга.ру рассказывали, как пережить жару. В ВОЗ в такую погоду рекомендуют соблюдать следующие правила:

выходить на улицу в жару следует как можно реже, в том числе в ночное время;

избегать физических нагрузок;

следить за тем, чтобы дети и животные не оставались в припаркованных автомобилях;

больше пить, не допускать обезвоживания и контролировать температуру тела;

носить легкую и свободную одежду;

использовать легкое постельное белье;

принимать прохладный душ или ванну;

исключить алкоголь, кофеин и продукты с большим содержанием сахара.

Как писали Юга.ру, на пляжах Краснодарского края 17 августа было чистое море. В Анапе отдыхающие встретили дельфинов и альбатросов.