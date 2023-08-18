В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары в выходные
На Кубани температура воздуха поднимется почти до 40 °С
Во второй половине дня и вечером с 19 по 22 августа в Краснодарском крае ожидается сильная жара. Температура воздуха достигнет 39 °С. На Кубани объявлено штормовое предупреждение, сообщает ЦГМС региона.
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На Черноморском побережье 20, 21 и 22 августа синоптики прогнозируют сильную жару 37 °С.
По данным ЦГМС, температура морской воды на 9:00 18 августа:
- Ейск 26 °C;
- Приморско-Ахтарск 25 °C;
- Темрюк 24 °C;
- Анапа 24 °C;
- Новороссийск 24 °C;
- Туапсе 28 °C;
- Геленджик 25 °C;
- Сочи 28 °С.
Напомним, что 15 августа вода в Черном море прогрелась до 29 °C впервые за лето 2023 года.
Ранее Юга.ру рассказывали, как пережить жару. В ВОЗ в такую погоду рекомендуют соблюдать следующие правила:
- выходить на улицу в жару следует как можно реже, в том числе в ночное время;
- избегать физических нагрузок;
- следить за тем, чтобы дети и животные не оставались в припаркованных автомобилях;
- больше пить, не допускать обезвоживания и контролировать температуру тела;
- носить легкую и свободную одежду;
- использовать легкое постельное белье;
- принимать прохладный душ или ванну;
- исключить алкоголь, кофеин и продукты с большим содержанием сахара.
Как писали Юга.ру, на пляжах Краснодарского края 17 августа было чистое море. В Анапе отдыхающие встретили дельфинов и альбатросов.