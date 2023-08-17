На пляжах Краснодарского края чистое море. В Анапе отдыхающие встретили дельфинов и альбатросов

На Черноморском побережье 18 и 19 августа ожидается сильная жара 37 °С

ЦГМС по Краснодарскому краю сообщает, что во второй половине дня и вечером 18 и 19 авгуcта на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается сильная жара 37 °С.

Читайте также: В Краснодарском крае курортный сбор введут в Туапсе и Новороссийске

По данным синоптиков, температура морской воды на 9:00 17 августа: Ейск 27 °C;

Приморско-Ахтарск 26 °C;

Темрюк 24 °C;

Анапа 25 °C;

Новороссийск 24 °C;

Туапсе 28 °C;

Геленджик 26 °C;

Сочи 28 °С. Отдыхающие на курортах Краснодарского края продолжают делится в соцсетях обстановкой с пляжей. Как пишут курортники, в Анапе 17 августа вода теплая и чистая, медуз и водорослей нет. К берегу на пляже в Витязево приплыли дельфины, там же отдыхающие заметили альбатросов.

На Азовском побережье 17 августа ветер разогнал волны в море. На пляжах мало людей.

Однако в Геленджике на пляже в Голубой бухте скопилось много отдыхающих.