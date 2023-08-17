На пляжах Краснодарского края чистое море. В Анапе отдыхающие встретили дельфинов и альбатросов
На Черноморском побережье 18 и 19 августа ожидается сильная жара 37 °С
ЦГМС по Краснодарскому краю сообщает, что во второй половине дня и вечером 18 и 19 авгуcта на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается сильная жара 37 °С.
По данным синоптиков, температура морской воды на 9:00 17 августа:
- Ейск 27 °C;
- Приморско-Ахтарск 26 °C;
- Темрюк 24 °C;
- Анапа 25 °C;
- Новороссийск 24 °C;
- Туапсе 28 °C;
- Геленджик 26 °C;
- Сочи 28 °С.
Отдыхающие на курортах Краснодарского края продолжают делится в соцсетях обстановкой с пляжей. Как пишут курортники, в Анапе 17 августа вода теплая и чистая, медуз и водорослей нет. К берегу на пляже в Витязево приплыли дельфины, там же отдыхающие заметили альбатросов.
На Азовском побережье 17 августа ветер разогнал волны в море. На пляжах мало людей.
Однако в Геленджике на пляже в Голубой бухте скопилось много отдыхающих.