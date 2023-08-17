На пляжах Краснодарского края чистое море. В Анапе отдыхающие встретили дельфинов и альбатросов

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Черноморском побережье 18 и 19 августа ожидается сильная жара 37 °С

ЦГМС по Краснодарскому краю сообщает, что во второй половине дня и вечером 18 и 19 авгуcта на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается сильная жара 37 °С.

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По данным синоптиков, температура морской воды на 9:00 17 августа:

  • Ейск 27 °C;
  • Приморско-Ахтарск 26 °C;
  • Темрюк 24 °C;
  • Анапа 25 °C;
  • Новороссийск 24 °C;
  • Туапсе 28 °C;
  • Геленджик 26 °C;
  • Сочи 28 °С.

Отдыхающие на курортах Краснодарского края продолжают делится в соцсетях обстановкой с пляжей. Как пишут курортники, в Анапе 17 августа вода теплая и чистая, медуз и водорослей нет. К берегу на пляже в Витязево приплыли дельфины, там же отдыхающие заметили альбатросов. 

На Азовском побережье 17 августа ветер разогнал волны в море. На пляжах мало людей.

Однако в Геленджике на пляже в Голубой бухте скопилось много отдыхающих.

Напомним, что купальный сезон на Черном море, по данным Гидрометцентра, продлится до 10 октября.

Как писали ранее Юга.ру, вода в Черном море 15 августа прогрелась до 29 °C впервые за лето 2023 года.

Азовское море Анапа Курорты и туризм отдых Пляжи Черное море

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На пляжах Краснодарского края чистое море. В Анапе отдыхающие встретили дельфинов и альбатросов

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