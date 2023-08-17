В дендрарии Сочи зацвели уникальные голубые пальмы

Её также называют голубая или мексиканская пальма. Свисающие соцветия достигают пяти метров в длину, что является основным отличием от других подобных, растущих в Сочи.

Как рассказали в пресс-службе сочинского национального парка, название «голубая» пальма происходит от серебристо-голубого налета на листьях, а «вооруженная» добавлено из-за наличия шипов на длинных черешках. Родиной экзотического растения считается Аризона и северная часть Калифорнии.

В дендрарии курорта растут три голубые пальмы. Самая старая из них, возрастом 123 года, находится рядом с виллой «Надежда» и имеет высоту около десяти метров.

Как писали Юга.ру, ученые нацпарка Сочи во время экспедиции обнаружили краснокнижный лютик Елены на хребте Аибга. Цветок нашли у самого гребня хребта на известняковой осыпи.