Вода в Черном море прогрелась до 29 °C впервые за лето 2023 года

Краснодарский край

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  • Пляж в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    Пляж в Сочи © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 августа морская вода в Сочи прогрелась до 29 °C

На два градуса прохладнее море у берегов Туапсе — там 27 °C. В Ейске и Приморско-Ахтарске вода в море прогрелась до 26 °C. В Темрюке и Геленджике температура воды достигла отметки в 25 °C. Самое прохладное море у берегов Анапы — всего 23 °C.

Как писали Юга.ру, МЧС по Краснодарскому краю с 15 по 17 августа на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри прогнозирует сильную жару 37 °С. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, из-за жары в Краснодарском крае Роспотребнадзор рекомендует сократить трудовой день. Работодателям также рекомендуется организовать питьевой режим.

Как сообщали ранее Юга.ру, купальный сезон на Черном море, по данным Гидрометцентра, продлится до 10 октября.

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