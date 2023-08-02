Авиарейсы в Китай планируют запустить из Минвод, но не из Сочи. Страна отменила визы для групп из РФ

С 1 августа Китай ввел для российских туристов безвизовый режим при посещении страны в туристических группах. При этом рейсов в страну из аэропортов юга России пока нет.

Полеты в Китай могут запустить из аэропорта Минеральных Вод, а вот полеты из Сочи не обсуждаются, об этом Юга.ру узнали у источника в сфере туризма. По его словам, на вылеты из Минвод спрос в 3-4 раза выше, чем на отправку из Сочи.