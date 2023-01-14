В Минеральных Водах появится новый аэрохаб за почти 20 млрд рублей
Начать строительство комплекса планируют этим летом
13 января на пресс-конференции глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в июле 2023 года должно начаться строительство нового аэровокзального комплекса в Минеральных Водах.
По словам губернатора, проектирование объекта завершили в 2022 году и была пройдена государственная экспертиза. Как заявил глава, предварительная стоимость строительства нового хаба — 17–19 млрд рублей.
За год новый комплекс сможет обсуживать около 10 млн пассажиров. На данный момент здание аэропорта принимает около 5 млн человек. Площадь нового хаба составит около 25 тыс. кв. метров.
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Как пишет РБК Кавказ, завершить строительство планируют до 2025 года.
Международный аэропорт Минеральные Воды — аэрохаб федерального значения, крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.
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