В Минеральных Водах появится новый аэрохаб за почти 20 млрд рублей

Ставропольский край, Вся Россия

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  • Аэропорт Минеральные Воды © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Аэропорт Минеральные Воды © Елена Синеок, ЮГА.ру

Начать строительство комплекса планируют этим летом

13 января на пресс-конференции глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в июле 2023 года должно начаться строительство нового аэровокзального комплекса в Минеральных Водах.

По словам губернатора, проектирование объекта завершили в 2022 году и была пройдена государственная экспертиза. Как заявил глава, предварительная стоимость строительства нового хаба — 17–19 млрд рублей.

За год новый комплекс сможет обсуживать около 10 млн пассажиров. На данный момент здание аэропорта принимает около 5 млн человек. Площадь нового хаба составит около 25 тыс. кв. метров.

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Как пишет РБК Кавказ, завершить строительство планируют до 2025 года.

Международный аэропорт Минеральные Воды — аэрохаб федерального значения, крупнейший аэропорт Ставропольского края и Северо-Кавказского федерального округа.

Ранее Юга.ру писали, что в Сухуме планируют реконструировать аэропорт. Интерес к нему вырос после ограничения полетов на Кубань.

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