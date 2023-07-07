Открыть или не открыть? Что говорят эксперты о возобновлении работы краснодарского аэропорта
По одной из версий, аэропорт Краснодара могут открыть уже этим летом. Но официальной информации об этом нет
В сети снова обсуждают открытие аэропорта в Краснодаре. 4 июля на эту тему высказался бизнесмен Олег Царев. В своем телеграм-канале он написал, что воздушную гавань могут открыть до конца лета. По его словам, возможно, это сделают даже в июле.
Отметим, в августе 2022 года Царев уже делал подобные заявления. Тогда он говорил, что рассматривается вариант маршрута через Сочи и Ставрополь.
Доктор экономических наук Никита Кричевский 6 июля опубликова свое мнение по этому поводу в «Московском комсомольце», что считает закрытие краснодарского аэропорта нерациональной перестраховкой. По его словам, если правильно выстроить маршрут и продумать схемы вылета, то пассажиров не подвергнут угрозе.
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«Чиновники администрации края неоднократно пытались донести эту мысль до вышестоящих должностных лиц, но, увы, до нужных людей она не доходила. Полагаю, что нет никаких объективных причин держать двери аэропорта Краснодара закрытыми, ведь возобновления воздушного сообщения с нетерпением ждут миллионы людей», — сказал Кричевский.
Оператор краснодарского аэропорта призывал к его открытию еще в июле 2022 года. «Интерфакс» писал, что авиакомпании могут осуществлять рейсы через Майкоп и Сочи в облет зоны ограничений.
Пока краснодарский аэропорт закрыт, «Аэродинамика» не теряет времени и занимается строительством нового аэропорта в краевой столице. Телеграм-канал «Туподар» посмотрел спутниковые снимки и увидел, что под будущим зданием забивают свайное поле.
Юга.ру рассказывали, что новый аэропорт построят в 3 км от нынешнего, ближе к существующей взлетно-посадочной полосе — там, где сейчас располагается новая аварийно-спасательная станция.
Площадь терминала составит 83 тыс. кв. метров. Это позволит обслуживать до 7,5 млн пассажиров в год, а в перспективе — более 10 млн в год. Почитать о проекте подробнее можно здесь.