Открыть или не открыть? Что говорят эксперты о возобновлении работы краснодарского аэропорта

По одной из версий, аэропорт Краснодара могут открыть уже этим летом. Но официальной информации об этом нет

В сети снова обсуждают открытие аэропорта в Краснодаре. 4 июля на эту тему высказался бизнесмен Олег Царев. В своем телеграм-канале он написал, что воздушную гавань могут открыть до конца лета. По его словам, возможно, это сделают даже в июле.

Отметим, в августе 2022 года Царев уже делал подобные заявления. Тогда он говорил, что рассматривается вариант маршрута через Сочи и Ставрополь.

Доктор экономических наук Никита Кричевский 6 июля опубликова свое мнение по этому поводу в «Московском комсомольце», что считает закрытие краснодарского аэропорта нерациональной перестраховкой. По его словам, если правильно выстроить маршрут и продумать схемы вылета, то пассажиров не подвергнут угрозе.