В сентябре в Анапу направят дополнительные поезда из Вологды, Костромы и Сосногорска

Пресс-служба Северной железной дороги рассказала о планах запустить в Анапу дополнительные поезда из трех городов

Напомним, Гидрометцентр РФ сообщил , что купальный сезон на курортах Черного моря в 2023 году продлится минимум до 10 октября. Вероятно, благоприятный прогноз подсказал направить дополнительные поезда в Анапу из Костромы, Сосногорска и Вологды в бархатный сезон:

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в билетных кассах дальнего следования, в Центре поддержки клиентов РЖД по телефону 8-800-775-00-00.

Напомним, аэропорт Анапы не работает с 24 февраля 2022 года, как и другие южные аэровокзалы. Открыты только два аэропорта — в Сочи и Минеральных Водах.