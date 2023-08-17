В сентябре в Анапу направят дополнительные поезда из Вологды, Костромы и Сосногорска
Пресс-служба Северной железной дороги рассказала о планах запустить в Анапу дополнительные поезда из трех городов
Напомним, Гидрометцентр РФ сообщил, что купальный сезон на курортах Черного моря в 2023 году продлится минимум до 10 октября. Вероятно, благоприятный прогноз подсказал направить дополнительные поезда в Анапу из Костромы, Сосногорска и Вологды в бархатный сезон:
- поезд № 539/540 Кострома — Анапа отправится 10, 15, 20 сентября из Костромы, в обратном направлении — 12, 17 и 22 сентября;
- поезд № 255/256 Сосногорск — Анапа совершит рейсы из Сосногорска 17 и 21 сентября, из Анапы — 20, 24 сентября;
- поезд № 283/284 Вологда — Анапа отправится из Вологды 22 сентября, из Анапы — 24 сентября.
Билеты в продаже, сообщает Северная железная дорога.
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Подробную информацию можно узнать на официальном сайте РЖД в разделе «Пассажирам», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в билетных кассах дальнего следования, в Центре поддержки клиентов РЖД по телефону 8-800-775-00-00.
Напомним, аэропорт Анапы не работает с 24 февраля 2022 года, как и другие южные аэровокзалы. Открыты только два аэропорта — в Сочи и Минеральных Водах.
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