В Крым запустили тестовый поезд с вагоном-столовой. Рассказываем, что внутри

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Гранд Сервис Экспресс» https://t.me/tavria_train/329
    © Скриншот из телеграмм-канала «Гранд Сервис Экспресс» https://t.me/tavria_train/329

Летом вагон-столовую планируют включить в состав поезда «Таврия»

С 1 июня «Гранд Сервис Экспресс» планирует использовать вагон-столовую в одном из составов поезда №75/76 Омск — Симферополь. Пока он курсирует в №165/166 Москва — Симферополь на тестовых рейсах до 23 мая.

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В зале вагона-столовой расположены восемь столиков на четырех человек. Там установили зону мини-раздачи с подогревом, бойлер, микроволновку и стеллаж для подносов с грязной посудой.

Также изменена технология обслуживания пассажиров. Выбрать еду можно прямо с витрины. Если все места заняты, ее можно упаковать в контейнер. Это позволит накормить пассажиров за более короткое время.

Меню вагона-столовой:

  • на завтрак (с 8:00 до 12:00) — рисовая и овсяная каши, сырники, блинчики с творогом и мясом;
  • на обед (с 12:00 до 17:00) — три вида салатов, супы (борщ с говядиной и суп-лапша куриная), а также вторые блюда (свинина по-французски, гуляш из говядины, биточек куриный диетический, котлета морковная) и гарниры (картофельное пюре, гречневая каша, макаронные изделия);
  • ужин — по классическому меню вагона-ресторана;
  • днем не подают вино и крепкий алкоголь.

По итогам тестирования поезда решат — нужно ли что-то менять в технологии. В дальнейшем число таких вагонов будет увеличено, курсировать они будут на дальние расстояния. 

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Железная дорога Крым путешествия РЖД

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