В Краснодарском крае курортный сбор введут в Туапсе и Новороссийске

В Краснодарском крае с 2024 года к программе курортного сбора присоединятся еще пять населенных пунктов

По словам вице-губернатора, за время действия программы — с 2018 года — в крае собрано 1,7 млрд рублей. Как отметил Руппель, таким образом туристы сами «инвестируют» в развитие своих любимых мест отдыха, пишет ТАСС .

В 2024 году курортный сбор начнет действовать в Туапсе, Новороссийске и трех поселениях Мостовского района — Мостовском, Псебайском и Ярославском. Об этом рассказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

За счет средств курортного сбора в городах строят новые парки и скверы, благоустраивают набережные, устанавливают уличные тренажеры, системы освещения. Сейчас в программе участвуют Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новомихайловское, Шепсинское, Небугское, Джубгское и Тенгинское поселения Туапсинского района, а также Ейское и Должанское поселения Ейского района.

При этом некоторые туристы негативно реагируют на курортный сбор. Об этом говорят результаты опроса Ассоциации туроператоров России. Среди опрошенных против программы высказались 62%. И только 31% не видит в сборе проблемы.

«Четверть респондентов в случае введения в регионе, где они собираются провести отпуск, готовы изменить формат отдыха (например, снять квартиру), лишь бы сбор не платить», — пишет АТОР.

Ранее Юга.ру писали, что за включение Новороссийска в программу курортного сбора проголосовали депутаты Гордумы. Предварительно, сумма составит 30 рублей в день с человека. Сбор распространяется на тех, кто останавливается в гостиницах, пансионатах, санаториях и других местах организованного отдыха.

Напомним, в Краснодарском крае курортный сбор начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. С декабря 2021 года курортный сбор в Краснодарском крае составляет 30 рублей в сутки, в Сочи — 50 рублей.