В Новороссийске решили ввести курортный сбор

С 2024 года в Новороссийске с туристов будут взимать курортный сбор

Депутаты Гордумы Новороссийска проголосовали за включение города в эксперимент по развитию курортной инфраструктуры. Это значит, что в городе начнет действовать курортный сбор. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.

Предварительно, сумма составит 30 рублей в день с человека. Сбор распространяется на тех, кто останавливается в гостиницах, пансионатах, санаториях и других местах организованного отдыха. Вырученные средства обещают направить на развитие инфраструктуры города.

Закон о курортном сборе вступит в силу 1 января 2024 года, когда его примут в Законодательном собрании края.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае курортный сбор начали взимать после окончания ЧМ-2018 — с 16 июля 2018 года. За четыре года собрали 677 млн рублей. С декабря 2021 года курортный сбор в Краснодарском крае составляет 30 рублей в сутки, в Сочи — 50 рублей.