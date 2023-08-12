Игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте». Там появились новый Яблоновский и Крымский мосты

Краснодарский край, Крым

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  • © фото предоставлено Владиславом Занегиным
    © фото предоставлено Владиславом Занегиным

В «Майнкрафте» появились центр Краснодара, мосты, центр Сочи и много узнаваемых объектов кубанских городов

Команда игроков из Краснодара строит в «Майнкрафте» Краснодарский край, подробно об этом мы писали здесь.

Руководитель проекта Владислав Занегин 1 августа 2023 года выложил в сеть видео, на котором показал, как игроки расширили карты Краснодара, Сочи и Туапсе. На видео есть Крымский и новый Яблоновский мосты.

Игрок рассказал журналисту Юга.ру, что недавно с командой связалась администрация Сочи и процесс строительства удалось упростить. В Сочи самые большие изменения, рассказал Владислав, там появился почти весь центр города. Игроки построили Морской вокзал, Железнодорожный вокзал, улицу Навагинскую, Сочинский художественный музей и Дендрарий.

На карте Краснодара появился нефтеперерабатывающий завод и новый Яблоновский мост, а в процессе создания находится Японский сад в парке «Краснодар».

В Туапсе построили порт и нефтеперерабатывающий завод.

Парк «Краснодар» выставили на продажу:

Над Краснодаром работал Владислав Занегин. Над Туапсе — Владислав Занегин совместно с Андреем Цыбиным. Сочи строили Владислав Занегин, Глеб Шерстобитов, Илья Тронягин и Андрей Цыбин.

Напомним, в 2019 году Владислав Занегин создал в «Майнкрафте» копию Краснодара. На это у него ушло два года и более 2,3 млн блоков. Он построил разные улицы и районы города, а также воссоздал знаковые места. В частности, Занегин сделал и парк «Краснодар».

Компьютеры Краснодар Крымский мост Сочи Яблоновский мост

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