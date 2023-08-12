Игроки из Краснодара расширили Кубань в «Майнкрафте». Там появились новый Яблоновский и Крымский мосты

В «Майнкрафте» появились центр Краснодара, мосты, центр Сочи и много узнаваемых объектов кубанских городов

Команда игроков из Краснодара строит в «Майнкрафте» Краснодарский край, подробно об этом мы писали здесь.

Руководитель проекта Владислав Занегин 1 августа 2023 года выложил в сеть видео, на котором показал, как игроки расширили карты Краснодара, Сочи и Туапсе. На видео есть Крымский и новый Яблоновский мосты.