Команда игроков из региона создала в Minecraft копии Туапсе, Сочи и Сириуса. Показываем как это выглядит
Команда парней из Краснодарского края продолжает воссоздавать в Minecraft Кубань. Началась работа над Туапсе и Сочи
Подростки из Краснодарского края продолжают строить регион в игре Minecraft. Они уже сделали большую часть Краснодара и начали работать над Туапсе, Сочи и федеральной территорией Сириус.
Управляющий группой игроков, строящих Краснодарский край и Адыгею, 17-летний Владислав Занегин рассказал, что Краснодар планируют построить полностью. В проекте появились новые игроки, которые занимаются строительством микрорайонов Гидростроителей и Комсомольского. Также недавно закончилась работа над аэропортом.
На сервере уже построены центр Краснодара, улица Красная со всеми историческими зданиями, кинотеатр «Аврора», ЗИП, стадион «Кубань», парк «Краснодар», торговый центр OZ Mолл, а также микрорайоны Губернский и Панорама. Строители даже воссоздали Карасунские озера и телебашню в районе Дмитриевской дамбы.
Кроме того, началось строительство других городов края. Проектом Туапсе занимается 14-летний Андрей Цыбин. Уже построена центральная площадь и прилегающие к ней улицы, небольшая часть горы Паук, Приморский пляж и химтерминал. В планах построить лесопарк Кадош, нефтеперерабатывающий завод и центральную часть города.
На сервере построили корабль «Рио», который уже начали распиливать. Все, кому не удалось увидеть судно вживую, теперь могут посмотреть его в Minecraft.
Строительством Сочи и Сириуса занимаются Владислав Занегин, Григорий Коломиец и игрок под ником zxcvQWE.