Команда игроков из региона создала в Minecraft копии Туапсе, Сочи и Сириуса. Показываем как это выглядит

Команда парней из Краснодарского края продолжает воссоздавать в Minecraft Кубань. Началась работа над Туапсе и Сочи

Подростки из Краснодарского края продолжают строить регион в игре Minecraft. Они уже сделали большую часть Краснодара и начали работать над Туапсе, Сочи и федеральной территорией Сириус.

Управляющий группой игроков, строящих Краснодарский край и Адыгею, 17-летний Владислав Занегин рассказал, что Краснодар планируют построить полностью. В проекте появились новые игроки, которые занимаются строительством микрорайонов Гидростроителей и Комсомольского. Также недавно закончилась работа над аэропортом.

На сервере уже построены центр Краснодара, улица Красная со всеми историческими зданиями, кинотеатр «Аврора», ЗИП, стадион «Кубань», парк «Краснодар», торговый центр OZ Mолл, а также микрорайоны Губернский и Панорама. Строители даже воссоздали Карасунские озера и телебашню в районе Дмитриевской дамбы.