Команда игроков из региона создала в Minecraft копии Туапсе, Сочи и Сириуса. Показываем как это выглядит

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодар в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
    Краснодар в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4

Команда парней из Краснодарского края продолжает воссоздавать в Minecraft Кубань. Началась работа над Туапсе и Сочи

Подростки из Краснодарского края продолжают строить регион в игре Minecraft. Они уже сделали большую часть Краснодара и начали работать над Туапсе, Сочи и федеральной территорией Сириус.

Управляющий группой игроков, строящих Краснодарский край и Адыгею, 17-летний Владислав Занегин рассказал, что Краснодар планируют построить полностью. В проекте появились новые игроки, которые занимаются строительством микрорайонов Гидростроителей и Комсомольского. Также недавно закончилась работа над аэропортом.

На сервере уже построены центр Краснодара, улица Красная со всеми историческими зданиями, кинотеатр «Аврора», ЗИП, стадион «Кубань», парк «Краснодар», торговый центр OZ Mолл, а также микрорайоны Губернский и Панорама. Строители даже воссоздали Карасунские озера и телебашню в районе Дмитриевской дамбы.

Кроме того, началось строительство других городов края. Проектом Туапсе занимается 14-летний Андрей Цыбин. Уже построена центральная площадь и прилегающие к ней улицы, небольшая часть горы Паук, Приморский пляж и химтерминал. В планах построить лесопарк Кадош, нефтеперерабатывающий завод и центральную часть города.

  • Туапсе в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
    Туапсе в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
  • Туапсе в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
    Туапсе в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
  • Туапсе в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
    Туапсе в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4

На сервере построили корабль «Рио», который уже начали распиливать. Все, кому не удалось увидеть судно вживую, теперь могут посмотреть его в Minecraft.

Строительством Сочи и Сириуса занимаются Владислав Занегин, Григорий Коломиец и игрок под ником zxcvQWE. 

  • Сочи и Сириус в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
    Сочи и Сириус в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
  • Сочи и Сириус в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
    Сочи и Сириус в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
  • Сочи и Сириус в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
    Сочи и Сириус в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
  • Сочи и Сириус в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4
    Сочи и Сириус в Minecraft © Скриншот видео https://youtu.be/7aM7Cn2o5q4

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2019 году Владислав Занегин создал копию Краснодара в игре Minecraft. Строительство шло с 2017 года. А в октябре 2017 года подросток построил в игре московский парк «Зарядье».

IT Краснодар Сочи

Новости

В парке «Краснодар» начали строить еще одну очередь
В Крыму обнаружили 7 новых пещер. Названий у них ещё нет, зато есть кадастровый номер
В Анапе отремонтировали часть набережной, её будет охранять необычный пост полиции
В Краснодаре до конца 2022 года хотят начать ремонт улицы Домбайской. Но подрядчик еще не определен
Команда игроков из региона создала в Minecraft копии Туапсе, Сочи и Сириуса. Показываем как это выглядит
Минобороны РФ рассказало о выплатах мобилизованным. Юга.ру составили карточки и посчитали налоговые вычеты

Лента новостей

История одной мечети в Краснодаре
Вчера, 17:01
История одной мечети в Краснодаре
Почему мэрия хочет ее снести, а охрана культурного наследия запрещает?
Минобороны РФ рассказало о выплатах мобилизованным
Сегодня, 13:31
Минобороны РФ рассказало о выплатах мобилизованным
Юга.ру составили карточки и посчитали налоговые вычеты
В парке «Краснодар» начали строить еще одну очередь
Сегодня, 17:55
В парке «Краснодар» начали строить еще одну очередь

Реклама на сайте