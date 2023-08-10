Трамвайный узел на улице Московской в Краснодаре должны реконструировать к 1 сентября
Глава Краснодара заявил, что работы на трамвайном узле на улице Московской должны завершить ко Дню знаний
Евгений Наумов опубликовал в своем телеграм-канале информацию о ходе работ на трамвайном узле на улице Московской. По его словам, с конца июня в районе обновили 1,4 километра рельсошпальной решётки и построили 200 метров новых путей. Мэр добавил, что работы идут согласно намеченным планам, сейчас благоустраивают территорию.
Наумов заявил, что в День знаний работы должны быть завершены.
В Краснодаре строят новую ярмарку.:
Как писали Юга.ру, реконструкцию проводят в рамках проекта по строительству новой трамвайной ветки в район Западного обхода. Соглашение о строительстве линии подписали в сентябре 2022 года.
Напомним, трамвайная линия пройдет от Западного трамвайного депо по Красных Партизан к Западному обходу, Немецкой деревне, «Баскет-Холлу» и улице Московской.
Как писали Юга.ру, 31 марта в Краснодаре открыли новую трамвайную ветку по улице Московской.