Трамвайный узел на улице Московской в Краснодаре должны реконструировать к 1 сентября

Глава Краснодара заявил, что работы на трамвайном узле на улице Московской должны завершить ко Дню знаний

Евгений Наумов опубликовал в своем телеграм-канале информацию о ходе работ на трамвайном узле на улице Московской. По его словам, с конца июня в районе обновили 1,4 километра рельсошпальной решётки и построили 200 метров новых путей. Мэр добавил, что работы идут согласно намеченным планам, сейчас благоустраивают территорию.

Наумов заявил, что в День знаний работы должны быть завершены.