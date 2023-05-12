В Краснодаре строят новую ярмарку. Жители недовольны, они ждали трамвайную ветку

В Краснодаре на месте будущей трамвайной ветки на ул. Героев-Разведчиков строят ярмарку. Мэрия уверяет, что это временно и она не помешает прокладке путей

2 мая телеграм-канал «Восточка ККБ Краснодар» опубликовал видео работы строительной техники на перекрестке улиц Героя Аверкиева и Героев-Разведчиков. За кадром автор видео возмущался тем, что «зеленый газон превращают в ярмарку. Будет пыль, грязь». Авторы публикации рассказали, что на участке планируется возведение рынка в четыре ряда на 100 метров, и призвали мэрию остановить «уничтожение бульвара на месте, где должна быть трамвайная ветка в Восточно-Кругликовский район».

Однако на участке продолжились активные работы. Утром 3 мая журналист Юга.ру застал на месте работающий грейдер и несколько самосвалов. Техника снимала верхний слой грунта и вывозила землю. Редакция обратилась за комментарием по ситуации в мэрию Краснодара.

Строительство ярмарки на ул. Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный, Юга.ру

Строительство ярмарки на ул. Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный, Юга.ру

Строительство ярмарки на ул. Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный, Юга.ру

Строительство ярмарки на ул. Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный, Юга.ру

Строительство ярмарки на ул. Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный, Юга.ру

На активность местных жителей в соцсетях отреагировал депутат городской Думы Краснодара Алексей Волощук. Он подтвердил, что администрация города согласовала временное размещение ярмарки из некапитальных конструкций до конца 2023 года. «Строительство трамвайной линии в наш район сейчас находится на этапе заключения концессии. В этом году, к сожалению, речи не идёт о строительстве, потому что после подписания концессии предстоит еще проектно-изыскательская и земельно-устроительная работы. Но в случае необходимости, размещение муниципальной ярмарки может быть прекращено, либо не продлено на новый период», — отметил депутат. По мнению местных жителей, размещение ярмарки на этом участке нецелесообразно. Она усугубит транспортные проблемы, ухудшит санитарное состояние района. Аналогичные рынки есть в пешей доступности.

В ответ на запрос Юга.ру, управление торговли Краснодара подтвердило размещение ярмарки на улице Героев-Разведчиков. По данным мэрии, она организована на участке, который находится в частной собственности и будет состоять из нестационарных объектов, «по этой причине основания для отказа отсутствовали». «По Генеральному плану на данном участке предусмотрено размещение линейных объектов, а именно — дороги. При возможном прохождении в этом районе трамвайной ветки данная ярмарка не будет мешать движению трамваев», — добавили в департаменте архитектуры и градостроительства.

Строительство ярмарки на ул. Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный, Юга.ру

Строительство ярмарки на ул. Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный, Юга.ру

Строительство ярмарки на ул. Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный, Юга.ру

Строительство ярмарки на ул. Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный, Юга.ру

Строительство ярмарки на ул. Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный, Юга.ру

На карте функционального зонирования генплана Краснодара участок под ярмаркой относится к многоэтажной застройке. Две узкие полоски вдоль улицы Героев-Разведчиков — темно-синяя и фиолетовая — это зоны транспортной и инженерной инфраструктуры. Остальная территория может быть использована для размещения спортивных объектов, дошкольных и образовательных учреждений. Согласно кадастровой карте, участок находится в частной собственности. Разрешенное использование — размещение линейных объектов (дорог).

Справка. Постановление №1525 «О проведении муниципальных ярмарок в 2023 году» предусматривает создание универсального сезонного розничного объекта торговли на улице Героев-Разведчиков (от ул. Черкасской до ул. Героя Аверкиева). Срок размещения: 06.05.2023 — 31.12.2023. Разрешение выдано индивидуальному предпринимателю Жилину А. А., зарегистрированному в Краснодаре. По данным портала «Rusprofile», ИП Жилин Андрей Анатольевич зарегистрировано 22 марта 2023 года Межрайонной инспекцией ФНС по Краснодарскому краю. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.