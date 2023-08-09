Экс-депутата Законодательного собрания Кубани приговорили к семи годам колонии с отсрочкой. Шумейко осудили за подкуп в размере 41 млн рублей
Экс-главу Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Краснодарского края Евгению Шумейко приговорили к семи годам колонии
Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор Евгении Шумейко, ее обвиняли в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Экс-депутат Законодательного собрания Краснодарского края и бывшая глава Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства региона получила семь лет колонии общего режима.
Правда, отбывать наказание Шумейко будет позже, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Также женщине на пять лет запретили занимать руководящие должности в некоммерческих организациях.
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Напомним, как Юга.ру рассказывали ранее, Шумейко получила 41 млн рублей за заключение договора со строительной компанией на достройку проблемного ЖК. Известно, что сначала она требовала 82 млн рублей, затем снизила сумму вдвое. Деньги директор получила в декабре 2020 года через своего сожителя. В августе 2021 года фигурантка заключила обещанный контракт.
Евгению Шумейко задержали в ноябре 2022 года, об этом Юга.ру писали здесь.