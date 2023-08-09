Экс-депутата Законодательного собрания Кубани приговорили к семи годам колонии с отсрочкой. Шумейко осудили за подкуп в размере 41 млн рублей

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор Евгении Шумейко, ее обвиняли в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Экс-депутат Законодательного собрания Краснодарского края и бывшая глава Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства региона получила семь лет колонии общего режима.

Правда, отбывать наказание Шумейко будет позже, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Также женщине на пять лет запретили занимать руководящие должности в некоммерческих организациях.