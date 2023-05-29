В Краснодаре будут судить бывшую главу Фонда защиты прав дольщиков за подкуп в размере 41 млн рублей

Как сообщили в пресс-службе краевого СК, 39-летнюю бывшего директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства обвиняют в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, женщина получила 41 млн рублей за заключение договора со строительной компанией на достройку проблемного ЖК. Известно, что сначала она требовала 82 млн рублей, затем снизила сумму вдове. Деньги директор получила в декабре 2020 года через своего сожителя. В августе 2021 года фигурантка заключила обещанный контракт.

Подробно о задержании директора фонда Юга.ру писали здесь. На момент случившегося должность занимала экс-депутат Законодательного собрания края Евгения Шумейко. Летом 2022 года в организации назначили нового руководителя.

Суд наложил обременения на две квартиры и парковочное место, принадлежащие фигурантке. Дело направили в суд. Сейчас обвиняемая под домашним арестом.

Расследование вели и в отношении 40-летнего учредителя строительной организации, дело также направили в суд. Договоры на достройку проблемного ЖК с предпринимателем расторгли. Как писал «Коммерсантъ», речь идет о Юрии Кудринском — учредителе строительно-инвестиционной компании «Градъ» и строительной фирмы «Архитектура. Реставрация. Технология».